L’objectif de Cookidoo Assist est de permettre une recherche plus naturelle qu’avec les filtres traditionnels de la plateforme. Plutôt que de sélectionner successivement un ingrédient, un temps de préparation ou un type de plat, l’utilisateur peut formuler directement sa demande.

Il peut par exemple demander quel plat cuisiner avec les ingrédients dont il dispose ou rechercher une idée correspondant à ses contraintes. L’assistant s’appuie ensuite sur le catalogue Cookidoo pour proposer des recettes pertinentes et aider l'utilisateur à faire son choix. Une fois la recette sélectionnée, elle peut être utilisée avec le fonctionnement habituel de Cookidoo et du Thermomix, notamment la cuisson guidée.

Vorwerk présente cette évolution comme une nouvelle manière d’accéder à son service de recettes. Le groupe explique avoir développé Cookidoo Assist de manière itérative, notamment grâce aux retours recueillis pendant sa phase de test auprès de conseillères Thermomix. Cette période d’accès anticipé a permis de confronter l'assistant à des situations d’utilisation concrètes avant son ouverture aux clients dès ce lundi 21 septembre.