Vorwerk déploie Cookidoo Assist auprès du grand public, un assistant basé sur l’IA qui permet de trouver plus facilement une recette en formulant simplement une demande en langage naturel.
Avec plus de 100 000 recettes guidées disponibles dans l’application Cookidoo, trouver quoi préparer peut parfois demander de multiplier les recherches et les filtres. Vorwerk veut désormais simplifier cette étape avec Cookidoo Assist, un assistant conversationnel intégré à l'application mobile et qui permet de s’adresser directement au service pour trouver des idées adaptées à ses envies ou aux ingrédients disponibles.
Un assistant qui comprend le langage courant plutôt que les mots-clés
L’objectif de Cookidoo Assist est de permettre une recherche plus naturelle qu’avec les filtres traditionnels de la plateforme. Plutôt que de sélectionner successivement un ingrédient, un temps de préparation ou un type de plat, l’utilisateur peut formuler directement sa demande.
Il peut par exemple demander quel plat cuisiner avec les ingrédients dont il dispose ou rechercher une idée correspondant à ses contraintes. L’assistant s’appuie ensuite sur le catalogue Cookidoo pour proposer des recettes pertinentes et aider l'utilisateur à faire son choix. Une fois la recette sélectionnée, elle peut être utilisée avec le fonctionnement habituel de Cookidoo et du Thermomix, notamment la cuisson guidée.
Vorwerk présente cette évolution comme une nouvelle manière d’accéder à son service de recettes. Le groupe explique avoir développé Cookidoo Assist de manière itérative, notamment grâce aux retours recueillis pendant sa phase de test auprès de conseillères Thermomix. Cette période d’accès anticipé a permis de confronter l'assistant à des situations d’utilisation concrètes avant son ouverture aux clients dès ce lundi 21 septembre.
Traduction des recettes et langue arabe : Thermomix s’ouvre à de nouveaux publics
Vorwerk accompagne ce lancement de plusieurs évolutions destinées à rendre Cookidoo plus accessible. Le fabricant déploie notamment une fonction de traduction des recettes directement dans l’application mobile. Elle doit permettre de consulter des recettes provenant d’autres langues, avec une prise en charge initiale de plusieurs langues européennes. Vorwerk prévoit d’en ajouter d'autres progressivement.
Le TM7 accueille enfin le support de la langue arabe avec la mise à jour logicielle disponible depuis le 21 septembre. La langue peut être sélectionnée directement dans les paramètres de l’appareil et l’interface du TM7 est alors entièrement proposée en arabe, avec une disposition adaptée à l’écriture de droite à gauche. La recherche et la cuisson guidée sont également prises en charge. Plus de 100 recettes en arabe sont disponibles au lancement sur le TM7, avec des préparations inspirées notamment des cuisines marocaine, algérienne, syrienne, libanaise, saoudienne, irakienne, tunisienne et égyptienne. Neuf collections en arabe complètent cette première offre.
Pour l’instant, l'interface complète de Cookidoo en arabe n’est pas encore disponible sur le site et dans l’application. Vorwerk indique qu’elle est en cours de développement et prévoit son arrivée d’ici la fin de l’année. En revanche, la recherche de recettes en arabe est déjà possible sur le site et l'application : les recettes disponibles en arabe sont alors affichées dans cette langue, tandis que l'interface de Cookidoo reste dans la langue sélectionnée par l’utilisateur.