Le Thermomix TM7 se présente avec un design modernisé et repensé, offrant une silhouette plus compacte et élégante que celle du TM6. Le socle bénéficie aussi d'un régime minceur, et l'appareil tout entier adopte un coloris noir qui fait ressortir le côté premium de ce robot de cuisine.

La plus grande amélioration est à chercher du côté de l'écran, qui s'élargit à 11 pouces contre 6,9 pouces sur le modèle TM6. La dalle est tactile, et signe la disparition de la molette qui permettait jusqu'ici d'accéder aux interfaces. Le Thermomix TM7 se modernise, tout en offrant une plus grande facilité d'utilisation et un meilleur confort de lecture des indications et des recettes affichées.

Le couvercle a aussi été repensé et permet désormais une cuisson à bol ouvert jusqu’à 100°C sans action des lames. Par ailleurs, si le bol conserve sa capacité de 2,2 L toujours un peu limitée pour les grandes préparations mais avec un design plus affiné, le panier vapeur supérieur bénéficie d’une augmentation de sa capacité de 40 %, facilitant ainsi la cuisson de plus grandes quantités. La spatule a enfin été retravaillée pour offrir une meilleure ergonomie et réduire le gaspillage lorsque vous devez racler le fond du bol.

Le modèle se distingue aussi sur le plan matériel, avec des améliorations techniques à l'intérieur du robot de cuisine. La marque annonce ainsi que le moteur du TM7 est plus silencieux que celui de ses prédécesseurs.