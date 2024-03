Le Moulinex i-Companion Touch Pro HF93D810 rejoint notre comparatif des meilleurs robots cuiseurs multifonctions !

Une première raison d'intégrer le Moulinex i-Companion Touch Pro à notre comparatif des meilleurs robots cuiseurs multifonctions est sa facilité d'utilisation. Son écran tactile intuitif offre une navigation fluide et permet de sélectionner facilement les programmes et les recettes.



L'appareil est livré avec un livre de recettes illustré et des tutoriels vidéo qui guident pas à pas l'utilisateur dans la réalisation de ses plats. De plus, l'application mobile MyMoulinex propose un large choix de recettes supplémentaires, téléchargeables et personnalisables en fonction des goûts et des besoins.

Le robot dispose de plusieurs modes de fonctionnement, avec 18 programmes automatiques, un mode manuel, une fonction de cuisson par ingrédient, etc.

En outre, les fonctionnalités du robot cuiseur de Moulinex ne manquent pas : il peut râper, émincer et couper en fines lamelles les légumes, dispose d'un mode dédié pour une alimentation saine et savoureuse, peut réaliser des pâtes à pain, à pizza, des crêpes, etc. Sa fonction turbo est idéale pour une puissance maximale lors du mixage, et l'appareil de Moulinex dispose en sus du nettoyage automatique.

Le Moulinex i-Companion Touch Pro se révèle donc à la fois complet et intuitif.