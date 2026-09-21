Jusqu’ici, Cloud Rebuild pouvait supprimer les fichiers locaux, les comptes, les applications et les paramètres avant de reformater le disque système et de réinstaller Windows. Cette méthode, rapide, ne garantissait toutefois pas leur disparition définitive et des outils spécialisés pouvaient encore en retrouver des traces.

Un problème pour celles et ceux qui souhaitaient ensuite revendre ou recycler leur PC et risquaient de laisser derrière eux des données encore récupérables, auquel répond la nouvelle option « Remove & sanitize files ». Avant de réinstaller Windows, le système transmet dorénavant au support de stockage une commande d’effacement sécurisé. Le contrôleur du disque ou du SSD prend alors lui-même en charge la suppression, y compris dans des zones que Windows ne peut pas nécessairement atteindre par le seul formatage du disque.

Si l’ordinateur possède plusieurs disques, Cloud Rebuild peut limiter l’effacement à celui qui héberge Windows, ou l’étendre à l’ensemble de la machine. L’opération ne concerne que les données stockées localement et n’affecte donc pas les fichiers enregistrés dans OneDrive ou n’importe quel autre service cloud.

Microsoft prévient néanmoins que Windows doit se fier au résultat renvoyé par le disque ou le SSD et ne peut pas vérifier lui-même que l’effacement a bien été exécuté comme prévu. Dans les environnements soumis à des exigences strictes de destruction des données, l’éditeur recommande donc de vérifier que le matériel prend bien en charge cette fonction et, si besoin, d’utiliser l’outil d’effacement sécurisé fourni par le fabricant du support de stockage.