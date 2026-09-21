Réinitialiser Windows ne garantit pas toujours la disparition définitive des fichiers locaux. Microsoft teste désormais une option d’effacement sécurisé dans Cloud Rebuild, son nouvel outil de réinstallation de Windows 11 depuis le cloud.
Microsoft continue d’étoffer les outils de récupération de Windows 11. Après avoir lancé Cloud Rebuild cet été pour réinstaller le système sans clé USB, l’entreprise lui greffe deux nouvelles fonctions dans la dernière build expérimentale de l’OS (26340.9502). La première permet d’effacer les données du support de stockage avant de réinstaller Windows. La seconde autorise les équipes informatiques à déclencher toute l’opération à distance sur les PC qu’elles administrent.
La solution tout-en-un pour protéger votre entreprise
Votre petite entreprise a de grandes ambitions. Protégez-là contre les pirates. Et développez sereinement votre activité !
Une réinitialisation ne condamne pas toujours les anciennes données
Jusqu’ici, Cloud Rebuild pouvait supprimer les fichiers locaux, les comptes, les applications et les paramètres avant de reformater le disque système et de réinstaller Windows. Cette méthode, rapide, ne garantissait toutefois pas leur disparition définitive et des outils spécialisés pouvaient encore en retrouver des traces.
Un problème pour celles et ceux qui souhaitaient ensuite revendre ou recycler leur PC et risquaient de laisser derrière eux des données encore récupérables, auquel répond la nouvelle option « Remove & sanitize files ». Avant de réinstaller Windows, le système transmet dorénavant au support de stockage une commande d’effacement sécurisé. Le contrôleur du disque ou du SSD prend alors lui-même en charge la suppression, y compris dans des zones que Windows ne peut pas nécessairement atteindre par le seul formatage du disque.
Si l’ordinateur possède plusieurs disques, Cloud Rebuild peut limiter l’effacement à celui qui héberge Windows, ou l’étendre à l’ensemble de la machine. L’opération ne concerne que les données stockées localement et n’affecte donc pas les fichiers enregistrés dans OneDrive ou n’importe quel autre service cloud.
Microsoft prévient néanmoins que Windows doit se fier au résultat renvoyé par le disque ou le SSD et ne peut pas vérifier lui-même que l’effacement a bien été exécuté comme prévu. Dans les environnements soumis à des exigences strictes de destruction des données, l’éditeur recommande donc de vérifier que le matériel prend bien en charge cette fonction et, si besoin, d’utiliser l’outil d’effacement sécurisé fourni par le fabricant du support de stockage.
Cloud Rebuild pourra aussi être déclenché à distance
Cloud Rebuild gagne également un volet d’administration à distance. Jusqu’ici, son lancement passait par l’environnement de récupération de Windows. Avec la build 26340.9502, les équipes informatiques peuvent désormais configurer et déclencher l’opération sur les PC qu’elles administrent grâce au Recovery CSP, l’interface utilisée par les outils de gestion comme Intune pour piloter à distance les fonctions de récupération de Windows.
Elles peuvent autoriser ou bloquer Cloud Rebuild, choisir de réinstaller la version de Windows déjà présente sur le PC ou imposer une version cible, puis consulter le résultat de la dernière opération lancée à distance. Microsoft leur permet aussi de définir plusieurs paramètres comme la branche, l’édition, la langue ou le type d’installation.
Cette évolution concrétise une partie de ce que Microsoft avait annoncé fin 2025 dans le cadre de sa Windows Resiliency Initiative. À terme, les entreprises devraient pouvoir réinstaller à distance un poste défaillant depuis le cloud, sans clé USB ni intervention sur place, puis confier sa reconfiguration à des outils comme Windows Autopilot.
Les deux nouveautés dévoilées cette semaine sont pour l’instant cantonnées au canal expérimental. Microsoft recommande par ailleurs de ne pas tester Cloud Rebuild sur des machines de production, son fonctionnement comme son interface pouvant encore évoluer avant une diffusion plus large. L’outil ne se substitue pas non plus aux options de réparation classiques de Windows, puisqu’il procède à une réinstallation complète du système.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces