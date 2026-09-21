Les malfaiteurs ont au final obtenu de la part du père de famille une rançon en cryptomonnaie d'une valeur de près de 40 000 euros, après quoi le groupe de quatre braqueurs a pris la fuite.

La famille a été derrière rapidement prise en charge, le père ayant été molesté, ainsi que la fille, qui a été la victime d'un coup de clé de voiture au visage. Une enquête vient d'être ouverte, et sera prise en charge par les services interdépartementaux de la police judiciaire du Nord et du Pas-de-Calais, ainsi que par l'Office français anti cybercriminalité (OFAC).

Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment, les malfrats étant activement recherchés par les forces de l'ordre.