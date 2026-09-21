La France compte une nouvelle histoire d'agression violente causée par l'appât de cryptomonnaies. Cette fois c'est une famille vivant près de Lens qui en a été victime.
La semaine dernière, on apprenait une nouvelle rassurante dans le phénomène des séquestrations pour obtenir un butin en cryptomonnaies, avec le démantèlement par la gendarmerie d'un réseau menant ce genre d'activités. Malheureusement, le phénomène commence à être semble-t-il ancré du côté des délinquants, puisque c'est une nouvelle affaire de ce type qui vient d'avoir lieu dans le Pas-de-Calais.
La famille d'un homme ayant travaillé dans la crypto prise en otage
Dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 septembre, une équipe de braqueurs cagoulés est entrée dans une maison de Vendin-le-Veuil, où vit une famille de quatre personnes. Les braqueurs avaient pour cible le père, ce dernier ayant travaillé dans la cryptomonnaie.
Ils ont fouillé la maison, puis ont violenté le père ainsi que sa fille, afin d'obtenir une rançon en cryptomonnaie. Les menaces et les allers et venus dans la maison ont commencé à quatre heures du matin, et ont duré trois heures.
Un butin de 40 000 euros à la clé
Les malfaiteurs ont au final obtenu de la part du père de famille une rançon en cryptomonnaie d'une valeur de près de 40 000 euros, après quoi le groupe de quatre braqueurs a pris la fuite.
La famille a été derrière rapidement prise en charge, le père ayant été molesté, ainsi que la fille, qui a été la victime d'un coup de clé de voiture au visage. Une enquête vient d'être ouverte, et sera prise en charge par les services interdépartementaux de la police judiciaire du Nord et du Pas-de-Calais, ainsi que par l'Office français anti cybercriminalité (OFAC).
Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment, les malfrats étant activement recherchés par les forces de l'ordre.