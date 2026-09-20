Sur le papier pourtant, on pouvait encore garder un certain espoir. La RX 9050 4 Go conserve le même GPU que sa grande sœur, avec 16 unités de calcul et 1 024 processeurs de flux, ainsi qu'une fréquence Boost pouvant atteindre 2,6 GHz. Autrement dit, AMD n’a pas réduit la puissance de calcul du GPU pour créer cette version plus économique. Hélas, des économies ont bien été réalisées, simplement ailleurs.

Vous vous en doutez, c’est là que les choses se corsent. La mémoire vidéo passe donc de 8 à 4 Go et, peut-être encore plus important, le bus mémoire est lui aussi amputé de moitié : 64-bit contre 128-bit. Avec de la GDDR6 à 18 Gbit/s, la bande passante tombe ainsi de 288 à seulement 144 Go/s. L’Infinity Cache est également réduit de moitié. La RX 9050 4 Go ne dispose donc pas simplement de moins de VRAM : elle doit aussi alimenter son GPU avec un sous-système mémoire nettement plus étriqué.