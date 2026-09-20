À force de faire des économies sur les capacités des modèles d'entrée de gamme, AMD et NVIDIA en viennent à proposer des cartes graphiques dont la pérennité est plus que compromise.
La Radeon RX 9050 existe aussi en version 4 Go, une carte graphique qui ne se contente pas de perdre de la mémoire vidéo : elle voit aussi son bus mémoire divisé par deux. Résultat, la version 8 Go se montre jusqu’à 37 % plus rapide.
Quatre gigaoctets qui changent beaucoup de choses
AMD avait plutôt bien caché son jeu. La Radeon RX 9050 4 Go n’est pas une carte graphique destinée à garnir les rayons des revendeurs : cette déclinaison est réservée aux PC assemblés par les constructeurs. Il aura donc fallu mettre la main sur des machines complètes pour enfin mesurer ce qu’elle a réellement dans le ventre. Et les premiers résultats, rapportés notamment par VideoCardz, sont pour le moins instructifs.
Sur le papier pourtant, on pouvait encore garder un certain espoir. La RX 9050 4 Go conserve le même GPU que sa grande sœur, avec 16 unités de calcul et 1 024 processeurs de flux, ainsi qu'une fréquence Boost pouvant atteindre 2,6 GHz. Autrement dit, AMD n’a pas réduit la puissance de calcul du GPU pour créer cette version plus économique. Hélas, des économies ont bien été réalisées, simplement ailleurs.
Vous vous en doutez, c’est là que les choses se corsent. La mémoire vidéo passe donc de 8 à 4 Go et, peut-être encore plus important, le bus mémoire est lui aussi amputé de moitié : 64-bit contre 128-bit. Avec de la GDDR6 à 18 Gbit/s, la bande passante tombe ainsi de 288 à seulement 144 Go/s. L’Infinity Cache est également réduit de moitié. La RX 9050 4 Go ne dispose donc pas simplement de moins de VRAM : elle doit aussi alimenter son GPU avec un sous-système mémoire nettement plus étriqué.
Les conséquences se voient immédiatement dans les jeux. Sur une moyenne de 18 titres en 1 080p avec les réglages bas, la RX 9050 4 Go atteint 78 images par seconde, contre 107 images par seconde pour la version 8 Go. L’écart atteint donc 37 % en faveur du modèle 8 Go, alors même que les deux cartes partagent le même GPU. Les performances minimales suivent la même tendance, avec 55 ips contre 78 ips pour les 1 % lows.
Un positionnement tarifaire indéfendable ?
Ce qui rend le constat particulièrement intéressant, c’est que l’écart ne peut pas être attribué uniquement à la quantité de VRAM disponible. Dans certains jeux, 4 Go suffisent encore à afficher une image en 1080p avec des réglages modestes. Mais avec un bus deux fois moins large et une bande passante divisée par deux, le GPU est vite limité. La RX 9050 4 Go est donc bridée même lorsque sa capacité mémoire n’est pas encore saturée.
Les tests mettent également en lumière un autre problème : celui de la machine dans laquelle cette carte est installée. Le modèle testé par Toasty Bros était associé à un Ryzen 5 5500 et seulement 8 Go de DDR4 fonctionnant en simple canal. Une configuration qui ne permet évidemment pas de juger uniquement la carte graphique. En déplaçant la RX 9050 4 Go dans une machine équipée d’un Ryzen 5 9600X et de 32 Go de DDR5, certains résultats progressent sensiblement. Même constat en ajoutant une seconde barrette de DDR4 à la configuration d’origine.
Il faut donc garder une certaine prudence avant de transformer le chiffre de 37 % en vérité absolue. Les performances d’un PC OEM dépendent de l’ensemble de ses composants, et la comparaison entre deux machines identiques en dehors du GPU reste la situation idéale. Il n’en demeure pas moins que l’écart observé est suffisant pour souligner l'évidence : à GPU identique, la RX 9050 à 4 Go paie très cher les sacrifices consentis sur sa mémoire.
Plus gênant encore, le consommateur n’a pas nécessairement la possibilité de choisir cette carte comme il choisirait une RX 9050 classique. AMD réserve la déclinaison 4 Go aux intégrateurs et continue de proposer la version 8 Go comme modèle destiné au marché traditionnel. Les deux portent pourtant exactement le même nom. Il faudra donc regarder attentivement la fiche technique du PC acheté pour savoir quelle RX 9050 se cache réellement derrière cette appellation.
La Radeon RX 9050 4 Go apparaît ainsi comme une déclinaison très particulière : même architecture, même nombre de processeurs de flux, mêmes fréquences annoncées, mais un système mémoire profondément raboté. Dans l’entrée de gamme, réduire les coûts est évidemment une nécessité pour les constructeurs. Reste qu’en 2026, une carte graphique RDNA 4 dotée de seulement 4 Go de VRAM et d’un bus 64-bit donne surtout l’impression d’un compromis difficilement tenable.