Tout juste officialisée par AMD, la Radeon RX 9050 est au centre d'un premier test qui se focalise sur la version dotée de 8 Go.
L'ASRock Challenger Radeon RX 9050 est la plus accessible des cartes graphiques du fabricant taïwanais. Elle est aussi la première Radeon RX 9050 à être testée grâce au travail du site japonais Hermitage Akihabara, mais ses résultats ne sont guère convaincants.
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Une carte pas (encore) disponible en France
Alors que les premières rumeurs remontent à plus d'un an, AMD n'a confirmé l'existence et la commercialisation prochaine de sa Radeon RX 9050 qu'en toute fin de semaine dernière.
Modèle le moins puissant et le plus économique de la gamme RDNA 4, cette nouvelle carte sera disponible en versions avec 4 Go ou 8 Go de mémoire vidéo GDDR6. La première variante semble devoir être limitée à un partenaire avec un unique intégrateur, mais la seconde mouture devrait être un peu plus largement disponible… même si l'Europe ne fait pas partie des plans d'AMD.
Officiellement, il est question d'un lancement fin août en Amérique latine, sur la région Asie-Pacifique et, plus spécifiquement, au Japon pour un prix public conseillé de 279 dollars. C'est ce dernier marché qui est l'occasion d'un premier test alors que le site Hermitage Akihabara a pu mettre la main sur un exemplaire en provenance du fabricant ASRock.
Le test de notre confrère est d'ores et déjà en ligne : il s'agit de la mouture dotée de 8 Go de mémoire vidéo et, chose étrange, Hermitage Akihabara a décidé de ne la comparer qu'à la GeForce RTX 5050.
Près de 30 % mions puissante que la RTX 5050
Une comparaison qui surprend dans la mesure où nous aurions au moins vu une opposition avec la Radeon RX 9060 également, mais les résultats semblent parler pour notre confrère.
En effet, compilées et relayées par VideoCardz, les performances affichées par cette Radeon RX 9050 sont loin d'être enthousiasmantes. Ce n'est pas tout à fait une surprise dans la mesure où le GPU de la carte est un Navi 44 – comme sur la RX 9060 – auquel ont été retirés de très nombreux processeurs de flux : on parle de seulement 1 024 quand la RX 9060 en compte 1 792.
Des spécifications confirmées par Hermitage Akihabara qui détaille les choses : 16 unités de calcul, 1 024 processeurs de flux, 16 accélérateurs de rayon et 32 accélérateurs d'IA. On parle de 8 Go de GDDR6 à 18 Gbps sur une interface 128-bit pour une bande passante confirmée de 288 Go/s. Enfin, on évoque des fréquences de 1,92 GHz / 2,6 GHz et une puissance globale de 92 watts.
Avec de tels arguments, il ne fallait pas espérer grand-chose… et c'est ce qui semble se vérifier, notamment sur le ray tracing. Ainsi, sur 3DMark, ce sont les scènes ray tracing qui affichent les plus gros écarts entre la Radeon RX 9050 et la GeForce RTX 5050 : 10,1 % sur TimeSpy Extreme et 13 % sur Steel Nomad, mais 25,7 % sur Speed Way et 26,7 % sur Port Royal, toujours pour la GeForce.
Sur les jeux également, la carte NVIDIA l'emporte assez nettement. À l'exception de DOOM: The Dark Ages dont les résultats sont très étonnants, tous les jeux penchent en faveur de la GeForce RTX 5050, parfois avec des écarts importants. On parle par exemple de 42,7 % à 60,9 % sur Assassin's Creed Black Flag ou de 29,8 % à 47,6 % sur Cyberpunk 2077.
En excluant DOOM: The Dark Ages, VideoCardz parvient à un retard d'environ 30 % en moyenne de la Radeon RX 9050 sur la GeForce RTX 5050. Cette dernière a le défaut de consommer davantage, mais on parle de 78,9 W contre 70,5 W pour la Radeon : l'écart est donc d'environ 10,6 %. Si elle consomme un peu plus, la carte NVIDIA est clairement plus efficace.