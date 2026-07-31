Alors que les premières rumeurs remontent à plus d'un an, AMD n'a confirmé l'existence et la commercialisation prochaine de sa Radeon RX 9050 qu'en toute fin de semaine dernière.

Modèle le moins puissant et le plus économique de la gamme RDNA 4, cette nouvelle carte sera disponible en versions avec 4 Go ou 8 Go de mémoire vidéo GDDR6. La première variante semble devoir être limitée à un partenaire avec un unique intégrateur, mais la seconde mouture devrait être un peu plus largement disponible… même si l'Europe ne fait pas partie des plans d'AMD.