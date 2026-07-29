Avec 1 024 processeurs de flux et une variante à 4 Go de VRAM, la Radeon RX 9050 est clairement le Petit Poucet de la gamme RDNA 4.
Alors que les rumeurs se multiplient depuis plusieurs jours suite à une fuite en provenance de chez ASRock, AMD a confirmé qu’une nouvelle carte graphique arrive pour compléter la génération RDNA 4. Une carte toutefois réservée aux intégrateurs pour des machines gaming… Mais pas trop !
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Développement par le bas
En mars 2025, AMD lançait les Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT pour débuter la grande offensive RDNA 4. Une génération qui, d’emblée, faisait l’impasse sur le très haut de gamme, laissé à NVIDIA.
AMD entendait se focaliser sur le cœur du marché des cartes graphiques à destination du grand public, les produits d’entrée et de milieu de gamme. Les cartes ont d’ailleurs de nombreux atouts à faire valoir et se sont régulièrement retrouvées à des prix plutôt attractifs face à celles du concurrent de toujours. AMD a très vite décidé de décliner RDNA 4 vers des modèles meilleur marché encore : en juin, la Radeon RX 9060 XT a ainsi été commercialisée et, en août, la Radeon RX 9060 a suivi.
ASRock est le premier à évoquer la Radeon RX 9050. © VideoCardz
Aujourd’hui, nous confirmons les rumeurs de ces dernières semaines, rendues insistantes par des fuites d’ASRock peu avant le week-end. AMD a donc bien une Radeon RX 9050 dans ses cartons… Ou plutôt deux RX 9050.
Un Navi 44 avec 1 024 processeurs de flux
Clairement un modèle d’« entrée-entrée » de gamme, la Radeon RX 9050 est conçue autour du GPU Navi 44 – comme les 9060 –, mais avec un nombre de processeurs de flux en net retrait : on parle de 1 024.
À titre de comparaison, sur la plus petite des Radeon RX 9060, il est question de 1 792 processeurs de flux et la Radeon RX 9060 XT en compte 2 048. Un autre moyen de mettre cela en perspective est de rapprocher la puissance de la Radeon RX 9050 à celle de la PlayStation 5 : on parle de 10,6 TFLOPS sur la Radeon RX 9050 contre 10,28 TFLOPS sur la console de Sony et, donc, 21,4 TFLOPS sur la Radeon RX 9060.
AMD avance également une fréquence de fonctionnement de 1,92 GHz de base pour une fréquence boost de 2,6 GHz. Là encore, on est loin des 2,53 et 3,13 GHz de la Radeon RX 9060 XT, mais aussi assez loin des 2,4 et 2,99 GHz de la Radeon RX 9060. Notons que la Radeon RX 9050 exploite un bus 128-bit pour son interface mémoire et qu’elle est associée à 8 Go de GDDR6 à 18 Gbps : la bande passante s’établit à 288 Go/s, comme sur la Radeon RX 9060.
Une version 4 Go, une limitation à certains marchés
À ce niveau, il y a toutefois une petite surprise de la part d’AMD : sur la fiche produit que la marque a mise en ligne, on remarque la mention de « jusqu'à 8 Go de mémoire ». L’explication n’a pas tardé à tomber.
En effet, en plus de la version 8 Go qui est en quelque sorte le modèle de base, AMD propose une mouture dotée de seulement 4 Go. Attention, nous avons toutefois eu la confirmation que cette seconde variante est réservée aux seuls intégrateurs. À en croire Hassan Mujtaba de Wccftech, elle aurait même « été spécifiquement développée pour un unique partenaire ». Cette Radeon RX 9050 4 Go ne devrait donc pas courir les rues.
Cela dit, cette remarque nous amène à évoquer la question de la disponibilité de la Radeon RX 9050 dans sa version 8 Go. En effet, alors qu’AMD se montre plutôt discret à ce sujet, Hassan Mujtaba précise qu’elle serait disponible pour un prix public de 279 dollars, mais serait limitée à certains marchés : Asie-Pacifique, Japon et Amérique latine. À voir si AMD en élargit les horizons dans les semaines/mois à venir.