En mars 2025, AMD lançait les Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT pour débuter la grande offensive RDNA 4. Une génération qui, d’emblée, faisait l’impasse sur le très haut de gamme, laissé à NVIDIA.

AMD entendait se focaliser sur le cœur du marché des cartes graphiques à destination du grand public, les produits d’entrée et de milieu de gamme. Les cartes ont d’ailleurs de nombreux atouts à faire valoir et se sont régulièrement retrouvées à des prix plutôt attractifs face à celles du concurrent de toujours. AMD a très vite décidé de décliner RDNA 4 vers des modèles meilleur marché encore : en juin, la Radeon RX 9060 XT a ainsi été commercialisée et, en août, la Radeon RX 9060 a suivi.