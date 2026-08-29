Il aura fallu patienter plusieurs mois avant de voir cette Radeon RX 9060 XT Low Profile pointer à nouveau le bout de son nez. Présentée au CES 2026, la carte de Vastarmor avait alors tout de la curiosité technique encore en développement. Son prototype affichait notamment une finition assez approximative et le constructeur ne l’avait jamais intégrée à son catalogue. De quoi laisser penser que le projet avait finalement été abandonné.

Vastarmor avait pourtant bien dans l'idée de mener le chantier à son terme. La version tout juste testée par ETA Prime sur YouTube est bien un modèle de production et elle conserve l’une des particularités les plus intéressantes de cette déclinaison : son format compact. La carte occupe deux slots, embarque trois petits ventilateurs et se contente d’un unique connecteur d’alimentation PCIe 8 broches. Une combinaison particulièrement intéressante pour les amateurs de machines mini-ITX ou pour ceux qui cherchent à remettre au goût du jour un petit PC préassemblé.

Sous le capot, on retrouve une configuration qui reste très proche de celle de la RX 9060 XT classique. La carte dispose de 32 compute Units, de 16 Go de mémoire GDDR6 et annonce une fréquence boost pouvant atteindre 3 040 MHz. La véritable différence se trouve du côté de la consommation : le TGP passe de 160 à 140 W. Une baisse de 20 W qui peut sembler modeste sur le papier, mais qui prend son sens dans un châssis particulièrement étriqué.