La Radeon RX 9060 XT low profile de Vastarmor refait surface, plusieurs mois après avoir été présentée. ETA Prime l'a eue entre les mains.
Les cartes graphiques low profile sont une exception. Autrement plus compactes que les modèles traditionnels, elles sont essentiellement prévues pour être associées à des serveurs ou des machines mini-ITX, un format qui a le vent en poupe depuis déjà quelques années.
La RX 9060 XT se fait toute petite
Il aura fallu patienter plusieurs mois avant de voir cette Radeon RX 9060 XT Low Profile pointer à nouveau le bout de son nez. Présentée au CES 2026, la carte de Vastarmor avait alors tout de la curiosité technique encore en développement. Son prototype affichait notamment une finition assez approximative et le constructeur ne l’avait jamais intégrée à son catalogue. De quoi laisser penser que le projet avait finalement été abandonné.
Vastarmor avait pourtant bien dans l'idée de mener le chantier à son terme. La version tout juste testée par ETA Prime sur YouTube est bien un modèle de production et elle conserve l’une des particularités les plus intéressantes de cette déclinaison : son format compact. La carte occupe deux slots, embarque trois petits ventilateurs et se contente d’un unique connecteur d’alimentation PCIe 8 broches. Une combinaison particulièrement intéressante pour les amateurs de machines mini-ITX ou pour ceux qui cherchent à remettre au goût du jour un petit PC préassemblé.
Sous le capot, on retrouve une configuration qui reste très proche de celle de la RX 9060 XT classique. La carte dispose de 32 compute Units, de 16 Go de mémoire GDDR6 et annonce une fréquence boost pouvant atteindre 3 040 MHz. La véritable différence se trouve du côté de la consommation : le TGP passe de 160 à 140 W. Une baisse de 20 W qui peut sembler modeste sur le papier, mais qui prend son sens dans un châssis particulièrement étriqué.
140 W au compteur pour 16 Go de VRAM
La bonne nouvelle, c’est que cette cure d’amaigrissement ne transforme pas la RX 9060 XT en carte graphique au rabais. Les premiers benchmarks réalisés par ETA Prime montrent une baisse de performances relativement contenue face à la version 16 Go standard. Les tests synthétiques rapportés par TweakTown font état d’un recul d’environ 6 % sous Steel Nomad et de 8 % sous 3DMark Time Spy, soit une moyenne qui tourne autour de 7 %.
En jeu, la petite Radeon semble surtout à l’aise en 1440p. ETA Prime relève par exemple environ 98 images par seconde dans Forza Horizon 6 en qualité Ultra, sans recourir à un upscaling. Dans Cyberpunk 2077, la carte dépasse même les 130 ips avec FSR 4.1 en mode Qualité et la génération d’images activée. Sur un titre encore plus exigeant comme Crimson Desert, elle atteint environ 58 ips en 1440p Ultra sans FSR, mais est capable d'atteindre un peu plus de 70 ips avec FSR 4.1 en mode Qualité.
Enfin une Radeon RDNA 4 en version low profile. © ETA Prime/VideoCardz
Vastarmor n’a visiblement pas complètement verrouillé la consommation de son bébé. Le modèle peut voir sa limite de puissance relevée de 10 %, ce qui permet d’approcher les 155 W. Autrement dit, les utilisateurs qui disposent d’un refroidissement suffisamment efficace peuvent récupérer une partie de la puissance abandonnée par rapport à la RX 9060 XT classique. Reste évidemment à savoir si le jeu en vaut la chandelle dans un format où la compacité et la maîtrise des températures constituent précisément l’intérêt principal de la carte.
La véritable inconnue reste désormais le prix. Vastarmor n’a pas encore communiqué de tarif alors que, selon ETA Prime, les ventes devraient débuter prochainement. Face aux GeForce RTX 5060 Low Profile et aux solutions Intel Arc susceptibles de jouer dans la même catégorie, le positionnement tarifaire sera déterminant. Si cette RX 9060 XT réussit à combiner 16 Go de VRAM, de bonnes performances en 1440p et un format compact à un prix raisonnable, elle pourrait constituer une option séduisante pour les petits PC gamer.
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