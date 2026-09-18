La plateforme SeLoger a lancé, en septembre, ce qu'elle dit être la première recherche immobilière propulsée par l'intelligence artificielle. D'une simple requête, elle sélectionne les logements qui s'en rapprochent le plus. Clubic a fait le test.
Depuis le 3 septembre 2026 très exactement, SeLoger permet à ses utilisateurs en quête d'un logement à l'achat ou à la location de décrire leur projet immobilier en langage naturel, à l'écrit ou à l'oral, plutôt que de renseigner tous les filtres classiques. Une intelligence artificielle se charge alors de traduire cette description en critères de recherche concrets. Nous avons testé l'outil avec deux requêtes différentes pour vérifier sa fiabilité et sa crédibilité.
SeLoger lance une recherche immobilière par intelligence artificielle
Chercher un logement, ce n'est pas juste cocher un nombre de pièces. Derrière chaque recherche, il y a un vrai besoin, une histoire, une ou des raisons. Ça peut être à cause d'une famille qui s'agrandit, d'un trajet entre son domicile et le travail devenu trop long, ou le besoin soudain d'une pièce pour télétravailler, ou l'envie d'un petit jardin car vous ne tenez plus en appartement. Ce sont des envies concrètes que les grilles de filtres classiques peinent souvent à traduire avec fidélité, ce qui oblige l'utilisateur à jongler entre plusieurs cases sans jamais vraiment exprimer ce qu'il recherche. On comprend bien ce constat fait par SeLoger, surtout quand on sait que le marché de l'ancien reste particulièrement actif, avec près de 955 000 transactions attendues sur l'année 2026.
C'est ce que SeLoger entend corriger avec son outil de recherche IA en bêta. Pour l'utiliser, c'est simple : vous n'avez pas le choix, c'est devenu le seul et principal outil de recherche de la plateforme. Sur la page d'accueil, il suffit donc de taper ou dicter (ça marche aussi avec la voix) une phrase du type « appartement de 2 chambres avec cuisine ouverte à Lyon à moins de 300 000 € », et laisser l'intelligence artificielle faire le tri. L'algorithme analyse chaque mot de la phrase, repère ce qui relève du prix, de la localisation, du nombre de pièces ou d'un équipement précis, puis coche lui-même les cases correspondantes. L'outil est accessible sur le site mais aussi sur les applications iOS et Android de SeLoger, dès la page d'accueil ou en cours de recherche. La directrice marketing de SeLoger, Anaïs Lesueur, explique que « quand on cherche un logement, on ne pense pas nécessairement en filtres. » L'intelligence artificielle joue ici les traducteurs, entre les mots du quotidien et le langage plus rigide qu'attendent habituellement les moteurs de recherche.
SeLoger revendique être le premier portail immobilier français à avoir conçu lui-même cette technologie. La promesse est évidemment intéressante, elle est dans l'ère du temps même si proposer aux visiteurs de créer leur propre requête comme quasi unique mode de recherche est un pari. On a voulu voir si l'outil fonctionnait vraiment comme il faut.
Ce que révèlent nos tests sur l'intelligence artificielle de SeLoger
« Petite maison 3 chambres avec jardin à moins de 350 000 euros à moins de 10 kilomètres de Disneyland Paris ». Ça, c'était notre premier essai. Résultat ? Aucun résultat ! En creusant les filtres appliqués, l'explication nous paraît évidente : l'IA semble avoir confondu les « 10 kilomètres » de la fin de phrase avec une surface maximale de 10 m², comme si elle avait associé le chiffre au mauvais mot faute d'avoir bien identifié qu'il se rapportait à une distance et non à une taille de logement. Vous serez d'accord qu'une maison de 3 chambres censée tenir dans 10 mètres carrés, ça n'existe évidemment pas, sauf peut-être avec l'aide d'Harry Potter ou Hermione Granger. La localisation n'a pas fait mieux, puisque l'outil n'a pas su repérer Disneyland Paris comme point de référence autour duquel chercher. Il s'est contenté d'une zone bien trop large et générique, « Paris, Île-de-France ».
On a donc fait une deuxième tentative, en précisant cette fois les villes recherchées. Non pas une, mais trois. Et là, les résultats sont carrément meilleurs. À notre requête « petite maison 3 chambres avec jardin à moins de 350 000 euros à Chessy, Serris ou Bailly-Romainvilliers », l'outil identifie parfaitement les trois communes, applique le bon plafond de prix et le bon nombre de chambres, et déniche deux annonces correspondantes. C'est bien mieux !
Ce qu'on retient, c'est que l'outil se montre bien plus fiable quand on lui donne des repères fixes, comme un nom de ville, un quartier, que lorsqu'on lui demande de calculer une distance autour d'un lieu, comme un rayon de quelques kilomètres autour d'un point précis. L'outil n'a que quelques semaines de vie en pratique. La Recherche Intelligente de SeLoger est donc largement perfectible. Mais on réitère que laisser cette seule option en page d'accueil, sans proposer aux visiteurs de cocher des cases « à l'ancienne » ou de leur laisser leurs repères, est un vrai pari. On verra s'il s'avère gagnant dans le temps.