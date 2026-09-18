C'est ce que SeLoger entend corriger avec son outil de recherche IA en bêta. Pour l'utiliser, c'est simple : vous n'avez pas le choix, c'est devenu le seul et principal outil de recherche de la plateforme. Sur la page d'accueil, il suffit donc de taper ou dicter (ça marche aussi avec la voix) une phrase du type « appartement de 2 chambres avec cuisine ouverte à Lyon à moins de 300 000 € », et laisser l'intelligence artificielle faire le tri. L'algorithme analyse chaque mot de la phrase, repère ce qui relève du prix, de la localisation, du nombre de pièces ou d'un équipement précis, puis coche lui-même les cases correspondantes. L'outil est accessible sur le site mais aussi sur les applications iOS et Android de SeLoger, dès la page d'accueil ou en cours de recherche. La directrice marketing de SeLoger, Anaïs Lesueur, explique que « quand on cherche un logement, on ne pense pas nécessairement en filtres. » L'intelligence artificielle joue ici les traducteurs, entre les mots du quotidien et le langage plus rigide qu'attendent habituellement les moteurs de recherche.