En attendant une éventuelle réponse technique de la plateforme, la meilleure protection reste la vigilance de chacun, comme pour n'importe quel phishing. Un CV, ça se lit : s'il vous demande à la place de « vous connecter » ou de « confirmer votre espace », ce n'est plus un CV, mais un leurre. La même logique s'applique au mot de passe. Aucun service sérieux ne vous le réclamera jamais via un simple formulaire en ligne, quel que soit le prétexte invoqué. Le bon réflexe, en cas de doute, reste d'ignorer le lien reçu par e-mail et de taper soi-même l'adresse du site concerné dans son navigateur, surtout quand le message cherche à précipiter le clic en jouant sur l'urgence. « La méfiance n'est pas de la paranoïa. C'est de l'hygiène », résume à juste titre le hacker éthique dans son message de sensibilisation.