Les hackers créent en fait une fausse tâche dans Google Tasks et la partagent avec leurs cibles. Rappeons que Google Tasks est une application de gestion de tâches et de listes intégrée aux services de la firme de Mountain View. Ici, ce qu'explique Kaspersky, c'est que le système de Google se charge alors lui-même d'envoyer la notification. Le message demande de remplir un formulaire de « vérification de l'employé », marqué en haute priorité, à traiter d'urgence. Un cocktail bien dosé pour pousser à cliquer sans réfléchir.