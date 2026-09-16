Bonne nouvelle, Canal+ a enfin mis en place la double authentification pour ses abonnés. En plus du mot de passe traditionnel, Canal est depuis plusieurs semaines en train d'informer progressivement ses clients du déploiement déjà effectif du code de sécurité à six chiffres, transmis par SMS ou par e-mail, pour verrouiller davantage l'accès aux comptes abonnés. La marque invite aussi ses clients à désigner des contacts de confiance, capables de confirmer leur identité en cas de besoin.