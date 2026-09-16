Canal+ a déployé un nouveau code de sécurité à six chiffres pour renforcer l'authentification de ses abonnés. Le groupe encourage aussi la mise en place de contacts de sécurité, pensés pour protéger dans le temps l'accès aux comptes.
Bonne nouvelle, Canal+ a enfin mis en place la double authentification pour ses abonnés. En plus du mot de passe traditionnel, Canal est depuis plusieurs semaines en train d'informer progressivement ses clients du déploiement déjà effectif du code de sécurité à six chiffres, transmis par SMS ou par e-mail, pour verrouiller davantage l'accès aux comptes abonnés. La marque invite aussi ses clients à désigner des contacts de confiance, capables de confirmer leur identité en cas de besoin.
Canal+ va vous demander un code à six chiffres pour verrouiller votre compte
Couche de protection indispensable dans le monde de la cybersécurité en 2026, la double authentification débarque sur Canal+. Ce sésame à six chiffres vient compléter votre mot de passe habituel. Une fois ce dernier saisi, Canal+ vous envoie ce code par SMS ou par e-mail, selon le moyen que vous avez choisi. Il vous suffit ensuite de le recopier pour valider la connexion.
Avec ce système, Canal+ veut s'assurer que même si quelqu'un venait à connaître votre mot de passe, lui seul ne suffirait pas à accéder à votre compte, une façon simple mais conseillée par les autorités cyber pour protéger vos informations personnelles.
Si vous avez oublié votre mot de passe, le code à six chiffres permet aussi de prouver que le compte vous appartient bien, pour en récupérer l'accès plus facilement. Et si quelqu'un tentait de s'y connecter à votre place, Canal+ pourrait vous en avertir aussitôt. Une protection supplémentaire, plus que précieuse à l'heure où les tentatives de piratage se multiplient.
Des contacts de confiance, et un conseil à ne pas négliger
Autre nouveauté appréciable également : la possibilité de renseigner des contacts de sécurité directement depuis l'Espace client. Ces derniers seront sollicités pour confirmer votre identité lors d'actions menées sur votre compte, sans jamais remplacer ni vos identifiants de connexion, ni vos coordonnées personnelles habituelles. Canal+ recommande d'ailleurs de les tenir à jour dès qu'ils évoluent, une formalité qui ne prend, assure la marque, qu'une minute chrono.
Le dernier conseil, et non des moindres, est d'éviter de recycler le mot de passe de votre messagerie personnelle pour votre compte Canal+. C'est hélas courant, et particulièrement risqué, puisque cette pratique expose potentiellement vos deux comptes en cas de fuite sur l'un d'eux. Une règle de bon sens en matière de cybersécurité, mais qu'il n'est jamais inutile de rappeler.