La réussite exceptionnelle de NVIDIA donne des espoirs à certains géants de la tech. Comme Samsung, qui espère bien financer un entreprise qui aura le même destin !
Il n'y a rien de plus important aujourd'hui dans le secteur de l'intelligence artificielle que les puces, qui sont les éléments de base des data centers dans lesquels les modèles d'IA sont entraînés. Dans ce domaine, aujourd'hui on ne fait pas mieux que les GPU de NVIDIA, au point que la firme fondée par Jensen Huang est aujourd'hui la plus importante au monde. De quoi faire rêver tous les investisseurs, qui cherchent le prochain NVIDIA… comme Samsung.
Samsung investit une somme de 200 millions d'euros dans la start-up Euclyd
Chez Samsung, on cherche une entreprise qui pourrait un jour connaître la même trajectoire que NVIDIA. Et le géant sud-coréen l'a peut-être trouvé avec la start-up hollandaise Euclyd, dont il vient de participer au dernier tour de table.
Samsung a en effet mis 200 millions d'euros au pot, en compagnie des investisseurs Somerset Capital Partners, Innovations Industries et le Scaleup Europe Fund géré par EQT. Fondée il y a à peine deux ans, en 2024, Euclyd veut mettre au point une infrastructure de puce IA qui permettrait de résoudre les problèmes liés à la mémoire et à la puissance de calcul.
Des puces beaucoup moins gourmandes en énergie au programme
Deux écueils dont on mesure aujourd'hui la portée au vu des coûts entraînés. L'objectif est ainsi de mettre au point un nouveau matériel qui pourrait réduire l'énergie consommée et le coût d'exécution des modèles IA. Et dans cette optique, Euclyd se concentre sur l'inférence - soit le stade durant lequel le modèle applique ses connaissances.
« La prochaine étape de l'IA sera définie non seulement par l'innovation en matière de modèles, mais aussi par l'efficacité et l'évolutivité de son infrastructure. Euclyd réunit une équipe chevronnée et une vision originale visant à surmonter les contraintes des data centers dédiés à l'IA » veut ainsi croire David Goldschmidt, vice-président senior de Samsung Electronics et patron du centre d'innovation de Samsung Semiconductor. La prochaine pépire européenne de l'IA ?