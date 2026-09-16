Chez Samsung, on cherche une entreprise qui pourrait un jour connaître la même trajectoire que NVIDIA. Et le géant sud-coréen l'a peut-être trouvé avec la start-up hollandaise Euclyd, dont il vient de participer au dernier tour de table.

Samsung a en effet mis 200 millions d'euros au pot, en compagnie des investisseurs Somerset Capital Partners, Innovations Industries et le Scaleup Europe Fund géré par EQT. Fondée il y a à peine deux ans, en 2024, Euclyd veut mettre au point une infrastructure de puce IA qui permettrait de résoudre les problèmes liés à la mémoire et à la puissance de calcul.