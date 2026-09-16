Midea annonce une nouvelle génération de son climatiseur mobile PortaSplit pour 2027, avec un changement de gaz réfrigérant imposé par la réglementation européenne. Les appareils déjà vendus restent utilisables sans aucune restriction.
Le PortaSplit de Midea s’est imposé ces dernières années comme une alternative crédible aux climatiseurs monoblocs classiques, grâce à son unité extérieure séparée qui limite les nuisances sonores à l’intérieur du logement. La marque vient d’annoncer que son modèle phare, qui a été le carton absolu de cet été 2026, évoluera dès l’année prochaine, avec un changement technique imposé moins par choix marketing que par une contrainte réglementaire venue de Bruxelles.
Le R32 remplacé par le R290, sous la contrainte du règlement F-Gaz
À l’origine de ce changement se trouve le règlement européen sur les gaz fluorés, qui durcit à partir du 1er janvier 2027 les exigences applicables aux climatiseurs neufs utilisant des fluides réfrigérants fluorés. Concrètement, les appareils autonomes de petite puissance, catégorie dont relève le PortaSplit, devront désormais utiliser un gaz dont le potentiel de réchauffement global reste inférieur à 150. Le R32 actuellement utilisé par Midea affiche un potentiel de 675, largement au-dessus de ce nouveau seuil.
La nouvelle génération basculera donc vers le R290, plus connu sous le nom de propane, dont le potentiel de réchauffement global ne dépasse pas 0,02. Ce gaz naturel s’impose progressivement comme une alternative de référence face aux fluides de synthèse, notamment parce qu’il échappe structurellement aux futurs durcissements réglementaires liés à ce type de restriction.
Point important à souligner : cette évolution ne concerne en rien les appareils déjà commercialisés. Tout PortaSplit vendu légalement dans l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2026 inclus pourra continuer à être utilisé normalement après cette date, sans aucune limitation liée au règlement F-Gaz. Les unités encore en stock chez les revendeurs à cette date pourront également continuer à être écoulées normalement.
Filtre amovible et compatibilité Matter au programme
Au-delà du changement de gaz, Midea profite de cette nouvelle génération pour apporter plusieurs améliorations concrètes. La gestion de l’eau de condensation évolue avec un filtre désormais amovible, que l’utilisateur pourra retirer et nettoyer lui-même. L’unité extérieure est également repensée pour permettre une évacuation du condensat dans différentes directions, avec la possibilité de poser le tuyau d’évacuation en pente montante, une flexibilité d’installation appréciable selon la configuration du logement.
Sur le plan connecté, un nouveau module radio permettra d’intégrer l’appareil à la maison connectée via Matter 1.6, le standard multimarque qui simplifie la compatibilité entre écosystèmes domotiques concurrents. De quoi transformer ce changement de gaz imposé par la réglementation en une occasion de moderniser l’ensemble de l’appareil, plutôt qu’un simple ajustement technique invisible pour l'utilisateur final.