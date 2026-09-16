À l’origine de ce changement se trouve le règlement européen sur les gaz fluorés, qui durcit à partir du 1er janvier 2027 les exigences applicables aux climatiseurs neufs utilisant des fluides réfrigérants fluorés. Concrètement, les appareils autonomes de petite puissance, catégorie dont relève le PortaSplit, devront désormais utiliser un gaz dont le potentiel de réchauffement global reste inférieur à 150. Le R32 actuellement utilisé par Midea affiche un potentiel de 675, largement au-dessus de ce nouveau seuil.

La nouvelle génération basculera donc vers le R290, plus connu sous le nom de propane, dont le potentiel de réchauffement global ne dépasse pas 0,02. Ce gaz naturel s’impose progressivement comme une alternative de référence face aux fluides de synthèse, notamment parce qu’il échappe structurellement aux futurs durcissements réglementaires liés à ce type de restriction.

Point important à souligner : cette évolution ne concerne en rien les appareils déjà commercialisés. Tout PortaSplit vendu légalement dans l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2026 inclus pourra continuer à être utilisé normalement après cette date, sans aucune limitation liée au règlement F-Gaz. Les unités encore en stock chez les revendeurs à cette date pourront également continuer à être écoulées normalement.