Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, les règles ont toutefois évolué. Une partie de la contribution destinée à la production audiovisuelle doit désormais être orientée vers trois genres précis : l’animation, le documentaire de création et le spectacle vivant.



Ce sous-quota monte progressivement en puissance : 12 % la première année, 16 % la suivante, puis au moins 20 % à terme. Les accords signés par HBO Max viennent justement inscrire la plateforme dans ce nouveau cadre.



Le communiqué commun ne détaille pas les montants qui seront investis par genre. Warner Bros. Discovery insiste en revanche sur sa volonté de poursuivre son engagement dans la création française et de développer des productions capables de toucher à la fois le public français et international.