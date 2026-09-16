À peine avions-nous évoqué les importants problèmes de synchronisation audio rencontrés sur plusieurs Sony BRAVIA qu’un correctif commence à être déployé. Les premiers retours sont encourageants, même si tout ne semble pas encore réglé.
Nous vous parlions hier d’un problème de synchronisation audio particulièrement gênant sur plusieurs téléviseurs Sony BRAVIA. Le défaut apparaît notamment avec des sources HDMI externes, comme une console ou un lecteur Blu-ray, lorsque le téléviseur transmet ensuite leur son à un système audio externe. Le retard peut alors s’accumuler progressivement jusqu’à atteindre plusieurs centaines de millisecondes.
Sony vient justement de commencer à déployer le firmware v114.603.100.1, disponible depuis le 14 septembre aux États-Unis et référencé au Japon depuis le lendemain. Les premiers retours d’utilisateurs indiquent que le problème de décalage audio pourrait enfin avoir été corrigé.
Sony avait bien identifié le problème
Sony avait d’ailleurs reconnu officiellement le bug sur sa page d’assistance japonaise. Le constructeur indique avoir identifié, après une mise à jour distribuée à partir du 4 juin 2026, des problèmes de synchronisation entre l’image et le son, ainsi que des bruits parasites ou micro-coupures avec certaines sources HDMI.
Sony précise qu’un correctif du problème de lip-sync est prévu courant septembre. Les modèles officiellement cités sont les A95L, BRAVIA 5, BRAVIA 7, BRAVIA 8, BRAVIA 9, BRAVIA 7 II et BRAVIA 9 II. What Hi-Fi rapporte par ailleurs des symptômes similaires sur un BRAVIA 8 II, qui ne figure pas dans cette liste officielle. Tout porte donc à croire que le firmware v114.603.100.1 correspond bien au correctif annoncé, même si son changelog reste très vague.
Tout n’est pas encore réglé
Cette mise à jour arrive après un premier correctif publié en août. Le firmware v114.602.170.1 avait notamment réglé le problème d’écran noir rencontré avec certains contenus Dolby Vision provenant d’une source HDMI externe.
Sony indique toutefois que les bruits parasites et micro-coupures audio font encore l’objet d’une investigation. Certains utilisateurs continuent également de signaler des anomalies d’affichage en Dolby Vision.
Pour les utilisateurs français, il faudra encore patienter : le firmware v114.603.100.1 n’est pas encore annoncé en Europe. Son arrivée devrait toutefois suivre prochainement si Sony conserve son calendrier habituel de déploiement.