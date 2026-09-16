Cette mise à jour arrive après un premier correctif publié en août. Le firmware v114.602.170.1 avait notamment réglé le problème d’écran noir rencontré avec certains contenus Dolby Vision provenant d’une source HDMI externe.



Sony indique toutefois que les bruits parasites et micro-coupures audio font encore l’objet d’une investigation. Certains utilisateurs continuent également de signaler des anomalies d’affichage en Dolby Vision.



Pour les utilisateurs français, il faudra encore patienter : le firmware v114.603.100.1 n’est pas encore annoncé en Europe. Son arrivée devrait toutefois suivre prochainement si Sony conserve son calendrier habituel de déploiement.