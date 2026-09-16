Plutôt que d'utiliser Google comme une page d'accès globale au web, mieux vaut encore saisir directement l'adresse officielle d'un site et l'ajouter à ses favoris. On ne pourra que conseiller de redoubler de prudence pour les recherches liées à un logiciel, un support technique, ou une banque.

Reste à savoir quand ce changement affectera les internautes de l'Hexagone.