La première raison tient justement à cette diversification. En répartissant leurs emprunts entre dollars, euros et autres devises, Amazon, Alphabet et leurs concurrents élargissent leur base d’investisseurs et évitent de dépendre d’un seul marché. Le Reverse Yankee ne signifie donc pas que Wall Street leur ferme sa porte, mais plutôt qu’ils multiplient les guichets.

Il y a aussi une question de coût. Selon les taux d’intérêt et l’appétit des investisseurs, emprunter en euros peut parfois être plus avantageux qu’aux États-Unis. Le calcul est toutefois moins simple qu’une comparaison entre les taux de la BCE et ceux de la Réserve fédérale. Une dette en euros expose en effet l’entreprise aux variations de change, sauf si elle dispose de revenus ou d’actifs dans cette monnaie. Elle peut également se couvrir avec des instruments financiers, dont le coût réduit parfois l’avantage initial.

Rien n’oblige non plus ces milliards à rester en Europe. Une partie peut financer des activités locales, mais les sommes levées peuvent tout aussi bien être converties en dollars et utilisées pour construire des infrastructures ailleurs. La devise dans laquelle l’argent est levé ne dit donc pas où il sera dépensé.