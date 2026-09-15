Clairement, le Steam Deck 2 n'est pas pour demain. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Valve répète depuis plusieurs années que la génération suivante de sa console portable ne sortira pas simplement pour cocher la case « nouveau produit ». Le constructeur veut un bond significatif en performances, sans sacrifier ce qui a fait le succès du premier modèle : l'autonomie, l'efficacité énergétique et un prix encore raisonnable. Encore que pour ce dernier point…

Cette philosophie explique en grande partie l'attente actuelle. Valve estime qu'augmenter les performances n'a pas beaucoup de sens si la contrepartie consiste à transformer le Steam Deck en radiateur portable doté d'une batterie anémique. Le Steam Deck original avait trouvé un compromis efficace grâce à son APU AMD personnalisé. Pour son successeur, Valve cherche donc la puce qui permettra de faire beaucoup mieux sans consommer bien plus. Pierre-Loup Griffais, figure connue de l'équipe hardware de Valve, confirme que l'entreprise réfléchit toujours au « comment » et au « quand » d'un tel appareil.

On se dit que la crise actuelle de la RAM est une donnée de plus. Le marché de la mémoire vive est sévèrement perturbé par la demande liée à l'intelligence artificielle, au point que les fabricants de matériel doivent composer avec une envolée des coûts et des disponibilités plus compliquées. Valve a déjà subi les conséquences de cette situation sur ses produits matériels que l'on parle du Steam Deck, de la Steam Machine ou, tout récemment, du Steam Frame. Pour autant, en ce qui concerne le Steam Deck 2, la réponse de Valve est simple : « pas vraiment ». La pénurie n'aurait pas modifié fondamentalement la manière dont l'entreprise envisage son futur appareil.