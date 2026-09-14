Un robotaxi qui appelle la police pour dénoncer ses propres passagers et joue un peu l'indic, non, nous ne sommes pas dans un film de science-fiction. C'est ce qui s'est produit le 3 septembre 2026 dans le quartier résidentiel d'Outer Richmond, situé en bordure du gigantesque Golden Gate Park de San Francisco, pour les connaisseurs. Grâce à ses multiples capteurs et caméras, la voiture autonome Waymo, la filiale d'Alphabet (Google) qui s'impose peu à peu outre-Atlantique, a repéré une arme dans l'habitacle et déclenché l'alerte, entraînant un contrôle policier musclé et deux arrestations. Les passagers, mineurs, ont depuis été placés en détention.