WhatsApp continue de faire évoluer son application pour iPad, quelques mois après avoir commencé à l’adapter au nouveau langage visuel d’Apple. Certains utilisateurs découvrent désormais une interface qui abandonne la barre de navigation inférieure au profit d’un panneau latéral inspiré de la version Mac.
L’application WhatsApp pour iPad n’a pas fini de changer. Après une première adaptation à Liquid Glass, la messagerie s’attaque cette fois à la manière dont ses différentes rubriques sont organisées à l’écran. Le changement est facile à repérer : la barre située en bas de l’interface disparaît et laisse place à une barre latérale. Un choix qui rapproche encore un peu plus l’expérience sur tablette de celle proposée sur Mac.
WhatsApp adopte une barre latérale inspirée du Mac
Avec cette nouvelle présentation, les principales rubriques de WhatsApp sont regroupées dans une barre verticale sur le côté de l’écran. On y retrouve les discussions, les actualités, les communautés et les appels, mais aussi Meta AI. L’ensemble reprend le principe déjà utilisé par WhatsApp sur Mac. Sur iPad, le panneau reste affiché à côté de la liste des conversations et de la discussion ouverte, sans empêcher l’utilisateur d’accéder au reste de l’interface.
Bonne nouvelle : il n'est toutefois pas obligatoire de le conserver à l’écran. WhatsApp permet en effet de masquer la barre latérale pour récupérer de l’espace. La liste des discussions et la conversation en cours peuvent alors s’étendre davantage vers le centre de l’écran.
La nouvelle interface de WhatsApp arrivera progressivement
Cette nouvelle organisation débarque quelques mois seulement après les premiers tests de Liquid Glass sur iPad. En juin dernier, WhatsApp avait commencé à proposer à certains bêta-testeurs des onglets, boutons et menus contextuels inspirés de la nouvelle interface d’Apple. La barre de navigation située en bas de l’écran était alors toujours présente.
D’après les découvertes de WABetaInfo, relayées par nos confrères de 9to5Mac, la barre latérale est actuellement proposée à certains utilisateurs de la dernière version disponible via TestFlight. Les bêta-testeurs ne sont d'ailleurs visiblement pas les seuls concernés. Des utilisateurs de la version classique distribuée sur l’App Store commencent eux aussi à voir apparaître cette nouvelle interface.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, le déploiement n’est cela dit pas encore généralisé. Comme pour de nombreuses modifications de WhatsApp, l’arrivée de cette nouvelle présentation se fera progressivement auprès des utilisateurs.