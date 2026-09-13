Avec cette nouvelle présentation, les principales rubriques de WhatsApp sont regroupées dans une barre verticale sur le côté de l’écran. On y retrouve les discussions, les actualités, les communautés et les appels, mais aussi Meta AI. L’ensemble reprend le principe déjà utilisé par WhatsApp sur Mac. Sur iPad, le panneau reste affiché à côté de la liste des conversations et de la discussion ouverte, sans empêcher l’utilisateur d’accéder au reste de l’interface.

Bonne nouvelle : il n'est toutefois pas obligatoire de le conserver à l’écran. WhatsApp permet en effet de masquer la barre latérale pour récupérer de l’espace. La liste des discussions et la conversation en cours peuvent alors s’étendre davantage vers le centre de l’écran.