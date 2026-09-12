Reconnaissons que le fait de continuer à trouver une carte âgée de plus de douze ans au catalogue d'un fabricant a quelque chose de singulier.
Douze ans après ses débuts, la GeForce GT 730 n’a pas tout à fait tiré sa révérence. Biostar remet aujourd’hui cette vénérable carte graphique sous les projecteurs, non pas pour jouer – heureusement ! –, mais pour piloter quatre écrans dans des environnements professionnels.
Une carte graphique de 2014 toujours au catalogue
Il y a des composants qui traversent les années avec une certaine élégance et il y a ceux qui profitent de circonstances exceptionnelles comme cette GeForce GT 730. Lancée à l’origine au milieu des années 2010, cette petite carte graphique basée sur l’architecture Kepler fait aujourd’hui figure de survivante.
Alors que NVIDIA a depuis enchaîné les générations de GPU, Biostar continue de lui trouver une utilité… et même de la mettre en avant. Le modèle dont il est question ici porte la référence VN7313TG46. Il embarque un GPU GeForce GT 730 doté de 384 cœurs CUDA, cadencés à 902 MHz, accompagné de 4 Go de mémoire DDR3 sur un bus 64 bits. On est donc loin, très loin des standards actuels du jeu vidéo, mais ce n’est précisément pas le marché visé par Biostar.
Car la véritable particularité de cette déclinaison se trouve ailleurs : elle dispose de quatre sorties HDMI 2.0b, capables de piloter quatre écrans indépendants. De quoi transformer cette antique GeForce en petite centrale d’affichage pour salle de contrôle, système de vidéosurveillance, affichage industriel ou encore signalétique numérique. Une mission pour laquelle la puissance brute du GPU importe finalement assez peu.
Quand douze ans deviennent un avantage
Il serait évidemment assez cruel de demander à cette GT 730 de se mesurer à une carte graphique moderne. Pour du jeu vidéo actuel, ses performances sont depuis longtemps dépassées et son architecture Kepler appartient clairement à une autre époque. Mais ce serait aussi passer à côté de la raison pour laquelle Biostar continue de la commercialiser : dans certains usages professionnels, la performance 3D n’est tout simplement pas la priorité.
La consommation réduite, l’absence de connecteur d’alimentation supplémentaire et la capacité à gérer plusieurs moniteurs constituent des arguments autrement plus pertinents. Dans une machine industrielle ou un poste destiné à afficher en permanence des données, des caméras ou des tableaux de bord, remplacer un composant éprouvé uniquement parce qu’il est ancien n’a pas forcément beaucoup de sens.
Et Biostar semble particulièrement attaché à cette recette. Le constructeur maintient encore plusieurs GeForce GT 730 à son catalogue, tandis que cette référence précise figurait déjà dans ses produits en 2024. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un vieux stock ressorti miraculeusement d’un entrepôt : la marque assume bel et bien de continuer à proposer du Kepler en 2026.
Il faut tout de même reconnaître que voir une GeForce GT 730 faire l’objet d’une communication officielle en 2026 a quelque chose d’assez savoureux. À l’heure où NVIDIA rivalise d'ingéniosité et d'arguments autour de l'intelligence artificielle ou du rendu neuronal, Biostar nous rappelle qu’une carte graphique peut aussi avoir pour mission beaucoup plus prosaïque : afficher quatre images sur quatre écrans, jour après jour, sans faire d’histoires.