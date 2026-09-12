Il y a des composants qui traversent les années avec une certaine élégance et il y a ceux qui profitent de circonstances exceptionnelles comme cette GeForce GT 730. Lancée à l’origine au milieu des années 2010, cette petite carte graphique basée sur l’architecture Kepler fait aujourd’hui figure de survivante.

Alors que NVIDIA a depuis enchaîné les générations de GPU, Biostar continue de lui trouver une utilité… et même de la mettre en avant. Le modèle dont il est question ici porte la référence VN7313TG46. Il embarque un GPU GeForce GT 730 doté de 384 cœurs CUDA, cadencés à 902 MHz, accompagné de 4 Go de mémoire DDR3 sur un bus 64 bits. On est donc loin, très loin des standards actuels du jeu vidéo, mais ce n’est précisément pas le marché visé par Biostar.

Car la véritable particularité de cette déclinaison se trouve ailleurs : elle dispose de quatre sorties HDMI 2.0b, capables de piloter quatre écrans indépendants. De quoi transformer cette antique GeForce en petite centrale d’affichage pour salle de contrôle, système de vidéosurveillance, affichage industriel ou encore signalétique numérique. Une mission pour laquelle la puissance brute du GPU importe finalement assez peu.