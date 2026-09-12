Deux jours après la publication de l’enquête, Anthropic a publié un rapport sur les usages détournés de Claude. L’entreprise a reconnu, dans ce document, que des groupes basés en Russie, en Chine, en Iran et au Yémen avaient utilisé son IA pour concevoir des missiles ou bâtir des outils d’espionnage. Comme on vous le racontait, au Mali, un consultant avait construit avec Claude une plateforme de surveillance. Elle couvrait vingt-cinq millions de cartes SIM, sans contrôle judiciaire systématique.

En février, on vous expliquait également qu’Anthropic avait publiquement refusé de laisser ses modèles servir à la surveillance intérieure ou aux systèmes d’armes autonomes. Le Pentagone avait alors écarté l'entreprise de ses marchés. Finalement fin août, un juge californien a annulé cette exclusion. Selon lui, une entreprise critique du gouvernement ne pouvait pas être visée par une mesure de rétorsion au nom de la sécurité nationale.

Désormais, et toujours selon une enquête du Prospect, Anthropic recrute pour des postes commerciaux liés à la sécurité nationale, en vue de renouer avec les contrats militaires. D’après le journaliste Daniel Boguslaw, ce virage est lié à un autre chantier politique porté par l’organisation Americans for Responsible Innovation. Celle-ci demande que l’intelligence artificielle obtienne le statut d’infrastructure critique, avec des obligations de signalement des incidents de cybersécurité aux autorités fédérales.

Avec ce statut, les grands laboratoires d’IA obtiendraient aussi un accès élargi aux renseignements des agences fédérales. Le journaliste avance qu’une coalition bipartisane, opposée aux centres de données, pourrait voir son engagement civique requalifié en extrémisme, voire en terrorisme, si l'intelligence artificielle héritait de ce statut.