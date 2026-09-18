On parle souvent du processeur et/ou de la carte graphique lorsqu’il est question de performances gaming. Pourtant, l’écran reste le dernier maillon de la chaîne, un élément essentiel qui permet réellement de profiter de toute cette puissance. Jusqu’au 21 septembre, GIGABYTE propose plusieurs modèles en promotion, avec du QHD rapide, de l’Ultrawide immersif et même du QD-OLED pour les joueurs les plus exigeants.