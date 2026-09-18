Du QHD 180 Hz au QD-OLED 240 Hz, GIGABYTE profite de sa promotion jusqu’au 21 septembre pour proposer cinq écrans gaming adaptés à des profils très différents.
On parle souvent du processeur et/ou de la carte graphique lorsqu’il est question de performances gaming. Pourtant, l’écran reste le dernier maillon de la chaîne, un élément essentiel qui permet réellement de profiter de toute cette puissance. Jusqu’au 21 septembre, GIGABYTE propose plusieurs modèles en promotion, avec du QHD rapide, de l’Ultrawide immersif et même du QD-OLED pour les joueurs les plus exigeants.
GIGABYTE GS27QA : le QHD 180 Hz à moins de 120 €
Avec le GS27QA, GIGABYTE mise sur une formule simple mais efficace, avec une dalle IPS de 27”, une définition QHD de 2560 x 1440 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz.
Son temps de réponse de 1 ms et sa compatibilité FreeSync permettent de profiter d’une image fluide dans les jeux rapides, tandis que la dalle HDR complète une fiche technique tout à fait cohérente pour cette gamme de prix.
Et c’est précisément là que le GS27QA devient intéressant, puisque TopAchat le propose à 166,99 € jusqu’au 21 septembre, grâce à une remise immédiate de 40 € avec le code BAGARRE. À ce tarif, difficile de demander beaucoup plus à un écran QHD 180 Hz.
GIGABYTE GO27Q24A : le QD-OLED 240 Hz à 349,95 €
On passe clairement à la vitesse supérieure avec le GO27Q24A. Ici, GIGABYTE adopte une dalle QD-OLED de 27” en QHD, capable d’atteindre 240 Hz avec un temps de réponse de seulement 0,03 ms.
Le contraste toujours spectaculaire de l’OLED s’accompagne d’une couverture de 99 % du DCI-P3 et d'une compatibilité HDR10. Le moniteur dispose également de fonctions pensées pour les joueurs exigeants, avec notamment les compatibilités FreeSync Premium et G-Sync.
Côté tarif, il faut compter 349,95 € chez LDLC jusqu’au 21 septembre (contre 359,96 € avant la remise affichée). Pour profiter du QD-OLED à 240 Hz sans avoir à franchir la barre des 350 €, voilà une proposition qui mérite clairement le détour.
GIGABYTE G34WQC2 : l’amour (du gaming) extra large à moins de 300 €
Envie de voir les choses en plus grand ? Le G34WQC2 change complètement de philosophie avec sa dalle VA incurvée 1500R de 34”.
Sa définition WQHD de 3440 x 1440 pixels, son format atypique 21:9 et son taux de rafraîchissement de 200 Hz constituent un trio particulièrement séduisant pour les jeux de course, les simulations ou les aventures en monde ouvert. Le temps de réponse annoncé à 1 ms et la compatibilité FreeSync Premium complètent le tableau.
Et le prix a lui aussi de quoi attirer l’attention, l’écran étant affiché à 279,95 € jusqu’au 21 septembre chez Materiel.net, contre 319,95 € avant promotion. À ce tarif, le G34WQC2 offre une belle porte d’entrée vers l’ultrawide.
GIGABYTE GO27Q24 : le QD-OLED 240 Hz sans compromis
Le GO27Q24 27” est de retour, dénué de la lettre “A”, mais conserve une fiche technique particulièrement musclée. Sa dalle QD-OLED QHD affiche toujours une image en 2 560 x 1440 pixels (en 240 Hz), un temps de réponse de 0,03 ms et une couverture de 99 % du DCI-P3.
Outre les ports HDMI 2.0 et DP 1.4 (également présent sur la déclinaison A), le moniteur dispose également ici d’entrées USB-C et USB-A, ce qui lui permet de s’intégrer facilement dans une configuration plus polyvalente.
Un modèle qui s’adresse donc avant tout aux joueurs qui veulent profiter des noirs profonds, du contraste et de la réactivité de l’OLED, tout en conservant une définition QHD très adaptée au jeu sur PC. Comptez 299 €, au lieu de 399 €.
GIGABYTE G27Q20 : le compromis QHD 200 Hz
Enfin, le G27Q20 représente une autre façon d’aborder le gaming à haute fréquence. Sa dalle IPS de 27" affiche une définition QHD et atteint 200 Hz, voire 210 Hz en overclocking.
Son temps de réponse de 0,5 ms, sa compatibilité FreeSync Premium et G-Sync ainsi que la prise en charge du HDR10 complètent une fiche technique solide. Le moniteur profite également d’un pied ergonomique avec réglage en hauteur et fonction pivot.
On a là une solution intéressante pour les joueurs qui veulent profiter d’une image QHD rapide et polyvalente sans nécessairement passer à l’OLED. Une option plus raisonnable à 139,99 €, mais qui ne demande pas pour autant de faire une croix sur la fluidité.
Cinq écrans, cinq façons de jouer
Avec cette sélection, GIGABYTE couvre finalement plusieurs profils bien précis, avec notamment le GS27QA pour aller à l’essentiel, le G27Q20 pour combiner QHD et haute fréquence, le G34WQC2 pour l’immersion totale en ultrawide et les deux GO27Q24 pour profiter des avantages de l’OLED à 240 Hz.
La promotion sur cette sélection d’écrans gaming GIGABYTE court jusqu’au 21 septembre 2026.