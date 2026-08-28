Un écran gaming peut-il être aussi à l'aise dans un FPS que sur un bureau de travail ? Avec son Evnia 27M2N6501L, Philips mise sur le QD-OLED, le 240 Hz, l'éclairage immersif Ambiglow et une fonction MultiView pour éviter de choisir.
À l’heure où le moniteur gaming est devenu une pièce centrale du setup, la question ne se résume plus à savoir combien d’images par seconde il est capable d’afficher. Un bon écran doit aussi savoir se faire oublier lorsqu’il faut travailler, suivre un cours, regarder une vidéo ou jongler entre plusieurs sources. C’est précisément sur ce terrain que la gamme Evnia de Philips entend sortir des sentiers battus.
Avec son Philips Evnia 27M2N6501L, la marque propose un écran de 26,5" qui associe une dalle QD-OLED, une définition QHD de 2560 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Une fiche technique résolument tournée vers le jeu, mais néanmoins complétée par des fonctions pensées pour les usages plus quotidiens.
Evnia, quand le gaming sort enfin du carcan habituel
Le gaming a longtemps été associé à des écrans imposants, au design incisif, bardés de lignes agressives et de LED dans tous les sens. Evnia prend le contre-pied de cette recette et cherche à proposer une esthétique plus élégante, capable de s’intégrer aussi bien dans un setup gaming que sur un bureau destiné au travail ou aux études.
Cette philosophie se retrouve dans le 27M2N6501L, ce moniteur (dont les pieds et le support de casque intègrent 35 % de plastique recyclé) ne demande pas de choisir entre jouer et être productif. Sa fonction MultiView permet d’afficher simultanément plusieurs sources, et c’est (très) pratique lorsqu’un PC côtoie une console, ou plus simplement lorsqu’il faut garder une seconde source sous les yeux pendant que l’on travaille (ou joue).
L’écran signé Philips fait le plein également côté connectiques, avec des ports HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 et un hub USB 3.2 Gen 1.
Autrement dit, le même écran peut accompagner une partie de Call of Duty le soir, puis retrouver une utilisation beaucoup plus studieuse le lendemain matin. Une polyvalence particulièrement pertinente, qui plus est à l’approche de la rentrée.
Le QD-OLED et 240 Hz : le combo qui change vraiment l’expérience
C’est évidemment lorsque l’on lance un jeu que le Philips Evnia 27M2N6501L dévoile son principal argument. Sa dalle QD-OLED combine les avantages de l’OLED avec ceux des Quantum Dots, pour des noirs profonds, un contraste élevé et des couleurs particulièrement riches. Le tout en QHD, avec une définition de 2560 x 1440 pixels, qui constitue aujourd’hui un excellent compromis entre finesse d’affichage et performances nécessaires côté carte graphique.
Le HDR10 vient compléter cette proposition, tandis que la profondeur de couleur 10 bits permet d’afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs. De quoi profiter pleinement des univers particulièrement contrastés ou colorés, tout en conservant une image précise.
Mais le spectacle ne repose pas uniquement sur la qualité d’image. Avec ses 240 Hz, le moniteur se montre à l’aise dans les FPS, jeux de course et autres titres où chaque mouvement compte. Philips met en avant une image plus nette et fluide, avec moins d’images fantômes dans les séquences rapides.
Le 27M2N6501L ajoute par ailleurs la compatibilité NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync/Adaptive Sync, afin de limiter les déchirures d’image et les saccades lorsque le nombre d’images générées par la carte graphique varie. Le temps de réponse est annoncé à seulement 0,03 ms.
À cela s’ajoutent des fonctions comme Smart Crosshair, Stark ShadowBoost ou Smart Sniper, toutes conçues pour adapter l’affichage aux besoins des joueurs. L’Evnia Precision Center permet quant à lui de personnaliser plus finement les réglages de l’écran selon son usage et son style de jeu.
L'Ambiglow, quand l'immersion sort du cadre de l'écran
Philips ne s'arrête pas à l'image affichée à l'écran. Le 27M2N6501L embarque la technologie Ambiglow, un système d'éclairage positionné sur trois côtés à l'arrière de la dalle. Piloté par un processeur qui analyse en temps réel le contenu à l'écran, il projette une lumière colorée et assortie sur le mur derrière le moniteur, prolongeant ainsi l'action ou l'ambiance du jeu au-delà des bords de l'écran. Un effet pensé pour renforcer l'immersion en jeu, tout en apportant une touche d'ambiance lors d'un usage plus quotidien.
Un écran premium qui veut aussi rester raisonnable
L’autre particularité de ce Philips Evnia est finalement son positionnement. Le QD-OLED a longtemps été synonyme de moniteurs très haut de gamme, dont le prix pouvait rapidement refroidir les ardeurs. Le 27M2N6501L cherche précisément à rendre cette technologie plus accessible, avec un tarif affiché de 399,99 € chez Boulanger, via la campagne « Back to School ».
Et pour celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas vers l’OLED, Philips ajoute une garantie OLED de trois ans incluant la protection contre le burn-in.
L’écran dispose également d’un pied réglable en hauteur, inclinable et pivotable, ainsi que d'un traitement antireflet, sans oublier un mode LowBlue pour les longues sessions. Il peut donc tout à fait trouver sa place dans un setup qui ne se limite pas au gaming.
Plutôt que de demander au joueur de réserver son écran à une seule activité, Philips cherche à en faire le cœur polyvalent du bureau. QD-OLED pour l’immersion, 240 Hz pour la fluidité, HDMI 2.1 pour la connectivité et MultiView pour le multitâche : le tout dans un format 27" QHD qui coche beaucoup de cases.
À l’approche de la rentrée, c’est donc une option à considérer pour celles et ceux qui veulent renouveler leur setup sans avoir à multiplier les écrans … Et sans avoir à renoncer aux plaisirs du gaming haut de gamme.
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