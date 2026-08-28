Philips ne s'arrête pas à l'image affichée à l'écran. Le 27M2N6501L embarque la technologie Ambiglow, un système d'éclairage positionné sur trois côtés à l'arrière de la dalle. Piloté par un processeur qui analyse en temps réel le contenu à l'écran, il projette une lumière colorée et assortie sur le mur derrière le moniteur, prolongeant ainsi l'action ou l'ambiance du jeu au-delà des bords de l'écran. Un effet pensé pour renforcer l'immersion en jeu, tout en apportant une touche d'ambiance lors d'un usage plus quotidien.