Pour la majorité des joueurs, le CQ32G4ZA sera vraisemblablement utilisé en QHD à 260 Hz, avec quelques passages en Full HD à 360 Hz pour les jeux compétitifs. Le mode 500 Hz ressemble davantage à une fonction destinée à une petite niche et à un argument différenciant qu’à un futur réglage quotidien.



Le positionnement tarifaire change toutefois la lecture du produit. AOC annonce son écran à 319 euros, avec une disponibilité prévue en novembre 2026. À ce prix, le Triple Refresh Rate pourrait rendre cette flexibilité accessible à un public bien plus large. Plus que les 500 Hz, c’est finalement la possibilité de choisir entre trois équilibres différents sur un même écran qui constitue ici la véritable nouveauté.