Les écrans Dual Refresh Rate (ou Dual Mode) ont commencé à résoudre un dilemme bien connu des joueurs : conserver une définition élevée pour les jeux immersifs ou la sacrifier afin d’atteindre une fréquence de rafraîchissement supérieure. AOC ajoute désormais un troisième palier à cette formule avec le CQ32G4ZA, présenté comme son premier moniteur Triple Refresh Rate.
Cet écran incurvé de 31,5 pouces propose du QHD (2 560 × 1 440 pixels) à 260 Hz, du Full HD (1 920 × 1 080 pixels) à 360 Hz et un mode HD à 500 Hz. Trois configurations accessibles depuis l’OSD, censées adapter le moniteur au type de jeu plutôt que d’imposer un compromis permanent entre finesse et fluidité.
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Trois modes pour des usages très différents
AOC destine le mode QHD à 260 Hz aux RPG, jeux de stratégie et aventures en monde ouvert. Le Full HD à 360 Hz vise davantage les FPS compétitifs, tandis que le troisième mode pousse la fréquence jusqu’à 500 Hz pour répondre aux exigences de l’e-sport.
L’idée est cohérente : réduire la définition diminue le nombre de pixels que la carte graphique doit calculer et facilite l’obtention de fréquences d’images très élevées. Un seul moniteur pourrait ainsi servir aussi bien à parcourir un vaste monde ouvert qu’à rechercher la latence la plus faible possible dans Counter-Strike 2 ou Valorant.
Dans les faits, les trois modes ne présentent cependant pas le même intérêt. Le QHD à 260 Hz offre déjà un équilibre particulièrement solide entre netteté et fluidité. Le Full HD à 360 Hz constitue une alternative crédible pour le jeu compétitif. Le passage à 500 Hz paraît beaucoup plus spécialisé.
500 Hz : un choix assumé pour l'esport
Le mode 500 Hz répond à une logique bien connue des joueurs compétitifs : réduire la définition afin d'augmenter le nombre d'images par seconde. En passant en HD (1280 × 720 pixels), il devient beaucoup plus facile d'approcher, voire d'atteindre les 500 fps sur des titres e-sport comme Counter-Strike 2 ou Valorant avec une configuration suffisamment performante.
La contrepartie est toutefois importante. En se limitant à une définition HD sur une dalle de 31,5 pouces, l'image perd nettement en finesse. Les textes, les interfaces et les détails apparaissent beaucoup moins précis qu'en Full HD ou en QHD. Pour la plupart des joueurs, le mode Full HD à 360 Hz devrait ainsi représenter le meilleur compromis entre performances et qualité d'affichage.
La connectique constitue également un point à prendre en compte. L'écran dispose de deux entrées HDMI 2.0 et d'un DisplayPort 1.4. Si AOC n'a pas encore précisé les fréquences maximales accessibles sur chaque interface, le DisplayPort devrait logiquement être indispensable pour exploiter les modes les plus exigeants en bande passante.
Une dalle VA face aux exigences de l’e-sport
Le CQ32G4ZA repose sur une dalle Fast VA incurvée 1500R, annoncée avec un contraste natif de 4 000:1, un pic lumineux pouvant atteindre 450 cd/m² et un temps de réponse de 1 ms GtG.
Ce choix devrait favoriser la profondeur des noirs par rapport à une dalle IPS ou TN. Pour autant, une fréquence de 500 Hz ne garantit pas à elle seule une image parfaitement nette en mouvement. Les dalles VA peuvent notamment montrer davantage de lenteur dans les transitions sombres, avec du ghosting ou du black smearing. La valeur de 1 ms annoncée par le constructeur devra donc être confrontée au comportement réel de la dalle.
Une nouveauté surtout intéressante par son prix
Pour la majorité des joueurs, le CQ32G4ZA sera vraisemblablement utilisé en QHD à 260 Hz, avec quelques passages en Full HD à 360 Hz pour les jeux compétitifs. Le mode 500 Hz ressemble davantage à une fonction destinée à une petite niche et à un argument différenciant qu’à un futur réglage quotidien.
Le positionnement tarifaire change toutefois la lecture du produit. AOC annonce son écran à 319 euros, avec une disponibilité prévue en novembre 2026. À ce prix, le Triple Refresh Rate pourrait rendre cette flexibilité accessible à un public bien plus large. Plus que les 500 Hz, c’est finalement la possibilité de choisir entre trois équilibres différents sur un même écran qui constitue ici la véritable nouveauté.
Source : communiqué de presse
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