Il faut reconnaître à cette nouvelle GeForce RTX 3060 un certain talent pour prendre le contrepied de la carte originelle. Là où le modèle classique de NVIDIA réclame jusqu’à 170 W et un connecteur d'alimentation PCIe 8 broches, cette déclinaison signée SRhonyra se contente de l’énergie fournie directement par le port PCI Express.

De fait, elle affiche un TDP de seulement 70 W, mais le tour de force ne s’arrête pas là. La carte adopte effectivement un format low-profile et n’occupe qu’un seul slot PCIe. Avec ses 174 mm de longueur, elle peut donc trouver place dans des machines particulièrement compactes, là où une RTX 3060 traditionnelle a tout de même besoin d'un bel emplacement. Le refroidissement, forcément minimaliste, repose sur un système de type blower.