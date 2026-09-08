La SRhonyra SR306D6LP12G1 est une GeForce RTX 3060 qui ne ressemble à aucune autre, mais qui doit faire avec une puissance largement en retrait.
La carte graphique RTX 3060 n’est clairement pas une petite jeunette, mais elle a encore des arguments à faire valoir. C'est notamment le cas de cette minuscule version dépourvue de connecteur d’alimentation et low profile. Sur le papier, l'idée est intéressante, mais attention aux compromis.
Une RTX 3060 qui se contente du strict minimum
Il faut reconnaître à cette nouvelle GeForce RTX 3060 un certain talent pour prendre le contrepied de la carte originelle. Là où le modèle classique de NVIDIA réclame jusqu’à 170 W et un connecteur d'alimentation PCIe 8 broches, cette déclinaison signée SRhonyra se contente de l’énergie fournie directement par le port PCI Express.
De fait, elle affiche un TDP de seulement 70 W, mais le tour de force ne s’arrête pas là. La carte adopte effectivement un format low-profile et n’occupe qu’un seul slot PCIe. Avec ses 174 mm de longueur, elle peut donc trouver place dans des machines particulièrement compactes, là où une RTX 3060 traditionnelle a tout de même besoin d'un bel emplacement. Le refroidissement, forcément minimaliste, repose sur un système de type blower.
Notons au passage que SRhonyra n’a pas sacrifié la quantité de mémoire vidéo à cette miniaturisation de la GeForce RTX 3060. Ainsi, on retrouve bien les 12 Go de GDDR6 du modèle originel, accompagnés ici d’un GPU GA106 annoncé à 1 320 MHz. Pour la connectique, il faudra en revanche se contenter d’un DisplayPort 1.4 et d’un HDMI 2.1.
Sur le papier, voilà donc une solution particulièrement intéressante pour les petits PC, les machines de bureau compactes ou certains systèmes dont l’alimentation ne dispose d’aucun connecteur PCIe supplémentaire. Mais évidemment, il y a un détail qui fâche : ces fameux 70 W de TDP ne sont pas sans conséquences.
70 W, ça change beaucoup de choses
Les premiers essais permettent justement de mesurer l’ampleur du compromis. Dans un test publié sur Bilibili, la carte peine à maintenir une fréquence supérieure à environ 900 MHz en charge. Très loin, donc, des fréquences que l’on associe habituellement au GA106 de la RTX 3060. Résultat : sous 3DMark Time Spy, elle n’obtient que 4 821 points, là où une RTX 3060 classique se situe généralement autour de 9 000 à 10 000 points.
Autrement dit, cette petite RTX 3060 abandonne pratiquement la moitié de ses performances pour parvenir à fonctionner sans alimentation auxiliaire. Et ce n’est pas seulement le GPU qui souffre : la température du hotspot dépasse les 90°C lors du test. Une conséquence assez logique quand on demande à un minuscule système de refroidissement (blower de surcroît) de contenir un GPU qui, à l’origine, était accompagné de bien plus musclé.
Il y a même une petite bizarrerie du côté des relevés de consommation. Révélé par VideoCardz, le retour de GPU-Z sur les valeurs de puissance est étrange : elles sont bien supérieures à la limite théorique de la carte. Nos confrères soulignent qu'elles sont à prendre avec prudence : le circuit de détection de puissance a été modifié et les valeurs affichées sont peu représentatives de la consommation réelle. La limite physique reste bien celle d’une carte alimentée exclusivement par le slot PCIe.
Sur le principe, on ne peut que saluer l'effort de miniaturisation réalisé par la société SRhonyra. Un modèle de GeForce RTX série 30 aussi compact, ça ne court définitivement pas les rues. Reste à savoir à qui un tel produit s'adresse. Elle est compacte, c'est un fait, mais elle signe des performances largement en baisse. Sur Time Spy, elle est à peine au niveau d'une GeForce GTX 1060, plus encombrante cependant. De plus, elle semble devoir être facturée 500 dollars, un tarif élevé pour si peu de puissance. Plus que jamais à envisager en connaissance de cause.