iOS 27 introduirait une alerte capable de signaler une panne réseau en cours dès qu’un appel se retrouve interrompu, en s’appuyant sur les signalements remontés par d’autres iPhone à proximité.
Un appel qui coupe brutalement, et c’est immédiatement le même réflexe : redémarrer son téléphone, vérifier sa carte SIM, ou pester contre son opérateur sans jamais vraiment savoir d’où vient le problème. IOS 27 s’apprêterait à mettre fin à cette incertitude, grâce à une fonction repérée par le chercheur pdfu et relayée sur X. Apple semble vouloir éviter que l’utilisateur ne soupçonne son propre appareil, alors que la panne provient en réalité du réseau lui-même.
Une alerte alimentée par les signalements d’autres iPhone
Concrètement, iOS 27 pourrait afficher un message dès qu’une interruption du service cellulaire a déjà été signalée dans les environs par d’autres appareils Apple. Cette notification apparaîtrait après la coupure d’un appel, pour indiquer qu'une panne réseau est potentiellement en cours dans la zone où se trouve l'’utilisateur.
Le système irait plus loin si l’opérateur téléphonique confirme lui-même l’incident de son côté. Une seconde notification, plus précise, indiquerait alors explicitement qu'une panne a été signalée par l’opérateur, avec la possibilité de consulter davantage de détails sur la situation en cours, par exemple sur son site web d’assistance.
Un repli automatique vers les appels Wi-Fi
Apple prévoirait également une solution de secours pour continuer à téléphoner malgré l’indisponibilité du réseau mobile. Si les appels Wi-Fi ne sont pas encore activés sur l’iPhone concerné, le système proposerait de les configurer directement, afin de permettre de passer et recevoir des appels via une connexion Wi-Fi plutôt que par le réseau cellulaire.
Plusieurs questions restent en suspens : la manière dont Apple compte agréger les signalements provenant des autres appareils, la liste des opérateurs qui participeront à ce dispositif, et la disponibilité effective de la fonction dès le lancement d’iOS 27 restent à préciser. Les opérateurs pourraient rechigner à intégrer cette fonction qui les met directement en cause en cas de défaillance de leur réseau.
Si cette fonctionnalité se concrétise, elle réglera un vrai irritant du quotidien : celui de perdre de longues minutes à chercher la cause d’un appel interrompu, avant de découvrir que le problème ne venait ni du téléphone, ni de l’utilisateur. IOS 27 sera disponible dans les tout prochains jours, après la présentation de la nouvelle gamme iPhone 18 Pro.