Apple prévoirait également une solution de secours pour continuer à téléphoner malgré l’indisponibilité du réseau mobile. Si les appels Wi-Fi ne sont pas encore activés sur l’iPhone concerné, le système proposerait de les configurer directement, afin de permettre de passer et recevoir des appels via une connexion Wi-Fi plutôt que par le réseau cellulaire.

Plusieurs questions restent en suspens : la manière dont Apple compte agréger les signalements provenant des autres appareils, la liste des opérateurs qui participeront à ce dispositif, et la disponibilité effective de la fonction dès le lancement d’iOS 27 restent à préciser. Les opérateurs pourraient rechigner à intégrer cette fonction qui les met directement en cause en cas de défaillance de leur réseau.

Si cette fonctionnalité se concrétise, elle réglera un vrai irritant du quotidien : celui de perdre de longues minutes à chercher la cause d’un appel interrompu, avant de découvrir que le problème ne venait ni du téléphone, ni de l’utilisateur. IOS 27 sera disponible dans les tout prochains jours, après la présentation de la nouvelle gamme iPhone 18 Pro.