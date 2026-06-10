Avec iOS 27, Apple Intelligence s’invite dans l’application Téléphone pour anticiper vos besoins lors d’un appel à un service client. La fonctionnalité s’appelle Call Context, et elle pourrait bien mettre fin aux recherches frénétiques dans votre boîte mail en pleine conversation.
Qui n’a jamais été mis en attente le temps de retrouver un numéro de commande, un code de confirmation ou un identifiant client ? Cette situation, aussi banale qu’agaçante, est précisément celle qu’Apple cherche à résoudre avec l’une des nouveautés discrètes mais pratiques d’iOS 27. Présentée lors de la WWDC 2026, la fonction Call Context s’appuie sur Apple Intelligence pour anticiper les informations dont vous aurez besoin avant même que vous ne les cherchiez. Pas de manipulation supplémentaire, pas d’application à ouvrir en parallèle : tout remonte automatiquement à l’écran au bon moment.
Une assistance contextuelle, sans écoute de la conversation
Le fonctionnement de Call Context repose sur un principe simple. Dès qu’un appel est établi vers une entreprise ou un service, Apple Intelligence analyse l’identité du correspondant et remonte automatiquement dans vos applications les données susceptibles d’être utiles. Si vous contactez une compagnie aérienne, par exemple, votre code de réservation extrait depuis un e-mail dans Mail s’affiche directement dans l’interface de l’application Téléphone, sans aucune action de votre part.
Apple précise que le système fonctionne de manière proactive : les informations peuvent ainsi apparaître au fil de la discussion, à mesure que la conversation évolue. Autre point notable, le constructeur de Cupertino insiste sur le respect de la vie privée. Call Context s’appuie sur ce que vous appelez, et non sur ce que vous dites. Tout le traitement s’effectue directement sur l’appareil, sans transmission de données à Apple ou à un tiers.
La fonctionnalité prend en charge plusieurs types de contenus, dont les codes de confirmation et les numéros de réservation présents dans l'application Mail.
Une nouveauté d’Apple Intelligence réservée aux appareils récents
Call Context sera disponible à l’automne avec iOS 27, mais pas pour tous les utilisateurs d’iPhone, mais seulement en anglais dans un premier temps. La fonction nécessite un accès à Apple Intelligence, elle-même limitée aux iPhone 15 Pro et modèles plus récents. Les propriétaires d’appareils plus anciens, même compatibles avec iOS 27, ne pourront donc pas en bénéficier.
Cette restriction illustre une tendance de fond chez Apple : les fonctionnalités les plus avancées d’Apple Intelligence sont progressivement réservées aux générations de puces les plus récentes, capables d’assurer un traitement local suffisamment performant. Call Context n’est en ce sens qu’un exemple parmi d’autres des nouvelles capacités conditionnées au renouvellement du matériel.