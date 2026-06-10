Le fonctionnement de Call Context repose sur un principe simple. Dès qu’un appel est établi vers une entreprise ou un service, Apple Intelligence analyse l’identité du correspondant et remonte automatiquement dans vos applications les données susceptibles d’être utiles. Si vous contactez une compagnie aérienne, par exemple, votre code de réservation extrait depuis un e-mail dans Mail s’affiche directement dans l’interface de l’application Téléphone, sans aucune action de votre part.

Apple précise que le système fonctionne de manière proactive : les informations peuvent ainsi apparaître au fil de la discussion, à mesure que la conversation évolue. Autre point notable, le constructeur de Cupertino insiste sur le respect de la vie privée. Call Context s’appuie sur ce que vous appelez, et non sur ce que vous dites. Tout le traitement s’effectue directement sur l’appareil, sans transmission de données à Apple ou à un tiers.

La fonctionnalité prend en charge plusieurs types de contenus, dont les codes de confirmation et les numéros de réservation présents dans l'application Mail.