D’après des sources anonymes citées par Bloomberg, ce modèle permettrait de créer des mondes virtuels interactifs pour des diffusions en direct, des courts métrages ou des jeux. Les spécifications évoquées indiquent une génération de vidéos à la demande, à environ 20 images par seconde, avec une latence d’environ 50 millisecondes. Le traitement serait effectué dans le cloud plutôt que sur l’appareil, ce qui réduirait les exigences matérielles pour les casques de réalité virtuelle et étendue.