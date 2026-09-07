Dans le Tarn, le village d'Anglès a subi une panne de fibre optique Orange pendant 14 jours, privant l'EHPAD de Cabirac et la mairie d'internet et téléphone fixes. Récit d'une crise qui a nécessité l'intervention du préfet.
Une panne de fibre optique a plongé le village d'Anglès, dans le Tarn, dans un isolement numérique total pendant deux semaines. L'EHPAD de Cabirac et la mairie ont font partie de ceux privés de téléphone et d'internet, avec de lourdes conséquences pour les résidents comme pour les administrés. Il aura fallu l'intervention du préfet pour que la situation se débloque.
Une panne de fibre optique qui a mis tout un village à l'arrêt
Selon La Dépêche, tout a commencé par une panne majeure du réseau fibre optique Orange, qui a laissé le village d'Anglès sans connexion pendant deux semaines. L'EHPAD de Cabirac, un établissement médicalisé de 46 lits, en fut victime, se retrouvant privé de téléphone comme d'internet, coupant net le lien avec des proches soudain sans nouvelles de leurs aînés.
Même mésaventure du côté de la mairie, où les services administratifs se sont retrouvés à l'arrêt, incapables d'instruire les dossiers courants ou de communiquer avec les services de l'État. Au final, ce sont plus de 100 administrés qui ont dû composer, bon gré mal gré, avec cette parenthèse hors ligne un peu trop longue.
Comment le préfet a fini par débloquer le réseau
On sait que ce genre de souci peut augmenter certains risques, notamment en cas de nécessité de contacter les secours. La panne a fait courir un vrai risque aux résidents de l'EHPAD. Le maire Alain Barthès a fini par saisir directement le préfet du Tarn. Un coup de pression qui a visiblement porté ses fruits, puisque des techniciens d'Orange et de Tarn Fibre ont été dépêchés sur place jeudi en fin d'après-midi pour rétablir les liaisons physiques.
Alors que le passage à la fibre optique est présenté comme LA priorité numérique du moment, cette panne à rallonge rappelle surtout la fragilité chronique des réseaux en zone rurale, mais aussi les problèmes de réactivité des opérateurs quand une urgence humaine se profile. À Anglès, la connexion est bien revenue, mais il ne faut jamais oublier que loin des métropoles, une simple panne peut vite tourner à la crise sanitaire et administrative.
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