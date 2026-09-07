Highmac

Chez nous, c’est DORSAL qui a fait l’installation de la fibre. J’ai une copine qui n’a pas la fibre, alors que ces voisins proches, ont leurs maisons fibrés. La fibre est de l’autre coté de sa rue, à l’opposée de sa maison. Elle est chez Orange. Il lui ont demandé de payer pour le raccordement: soit en faisant une tranchée dans sa rue. Soit en posant un poteau dans sa propriété.