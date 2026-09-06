À ceux-là, les cybercriminels proposent le téléchargement d’un premier programme hébergé sur un dépôt GitHub. Dans le jargon de la sécurité informatique, ce type de programme s’appelle un dropper ; il porte le nom de fichier app.apk. Pour l’installer, la victime doit d’abord accepter d’en faire l’application d’accueil par défaut, puis d’établir une connexion VPN. Elle doit aussi autoriser l’installation d’applications venues de sources extérieures au Play Store.

Cette connexion VPN est inutile pour la victime. Volontairement inopérante, elle bloque une bonne partie du trafic du téléphone et empêche au passage les vérifications de Google Play Protect. On retrouve d’ailleurs cette technique chez ToxicPanda 2.0, qui détourne lui aussi une autorisation VPN authentique pour neutraliser Google Play Protect avant de siphonner des identifiants dans 349 applications financières de seize pays.

Une fois StreamRat en place, la victime doit accorder le service d’accessibilité d’Android, conçu à l’origine pour les personnes en situation de handicap. Avec cet accès, les opérateurs du logiciel lisent le contenu affiché à l’écran et enregistrent chaque frappe. Ils superposent aussi de faux écrans de connexion par-dessus les applications bancaires légitimes, et peuvent recouvrir l'écran d'un fond noir ou d’une fausse mise à jour Android le temps d’agir sans être vus, avant de prendre la main à distance par VNC, avec une variante cachée appelée HVNC.

Les opérateurs de StreamRat reçoivent ensuite, à chaque connexion, l’identifiant et le modèle du téléphone infecté, par un protocole propriétaire relié aux adresses 193.32.2.245 et 45.147.28.59. ThreatFabric a identifié deux versions du programme sous les noms de paquets io.base.one887 et io.meat.hint, affichées sous les appellations StrεαmTV Pro et Sistema de vídeo.