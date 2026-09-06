C'est précisément ce qui est arrivé à un utilisateur philippin, propriétaire d'un NH-D15 acheté pour sa toute première configuration. Au moment de monter une nouvelle machine, le problème était simple : si le ventirad était toujours parfaitement fonctionnel, son système de fixation n'était pas adapté à la nouvelle plateforme. Plutôt que de remplacer un refroidisseur encore vaillant, son propriétaire s'est tourné vers Noctua.

Bonne pioche pour cet usager car le fabricant autrichien a toujours mis un point d'honneur à assurer un suivi sur le long terme de ses produits et propose depuis bien longtemps des kits de mise à niveau permettant d'adapter certains de ses anciens ventirads aux nouvelles plateformes. Une philosophie qui tranche avec celle d'une industrie habituée à voir chaque changement de socket comme une excellente raison de tout changer.