Quand Noctua donne une leçon de lien avec sa communauté : ses produits sont chers, mais on sait que la marque ne nous abandonnera pas après la vente… même huit ans après !
Le célèbre ventirad NH-D15 n'a visiblement pas dit son dernier mot. Huit ans après en avoir effectué l'achat, un utilisateur philippin a pu réinstaller son ventirad dans une configuration récente grâce à un kit de fixation envoyé par Noctua. Gratuitement pour ne rien gâcher.
Un ventirad de 2014 qui refuse de prendre sa retraite
Dans le petit monde du matériel informatique, huit ans représentent une éternité. Les sockets changent, les processeurs évoluent et les fabricants multiplient les nouvelles générations de cartes mères. Pourtant, le NH-D15 de Noctua semble traverser les époques. Lancé en 2014, l'imposant ventirad double tour est tout à fait en mesure de rafraîchir même les configurations les plus modernes, à condition de disposer du système de fixation adapté.
C'est précisément ce qui est arrivé à un utilisateur philippin, propriétaire d'un NH-D15 acheté pour sa toute première configuration. Au moment de monter une nouvelle machine, le problème était simple : si le ventirad était toujours parfaitement fonctionnel, son système de fixation n'était pas adapté à la nouvelle plateforme. Plutôt que de remplacer un refroidisseur encore vaillant, son propriétaire s'est tourné vers Noctua.
Bonne pioche pour cet usager car le fabricant autrichien a toujours mis un point d'honneur à assurer un suivi sur le long terme de ses produits et propose depuis bien longtemps des kits de mise à niveau permettant d'adapter certains de ses anciens ventirads aux nouvelles plateformes. Une philosophie qui tranche avec celle d'une industrie habituée à voir chaque changement de socket comme une excellente raison de tout changer.
Un petit kit, mais un gros signal envoyé aux clients
Pour obtenir son matériel, l'utilisateur a simplement contacté Noctua et fourni les éléments demandés par le fabricant. Dans ce cas précis, une photographie du matériel accompagnée d'un papier indiquant son nom et la date a suffi. Pas besoin de ressortir une facture vieille de huit ans : le constructeur a accepté la demande et a expédié gratuitement le kit depuis Taïwan.
Le colis a parcouru ces milliers de kilomètres pour arriver aux Philippines, à peu près un mois après la demande. Une attente qui peut sembler longue, mais il ne faut pas oublier que l'on parle simplement de quelques pièces métalliques dans un petit carton, sans valeur ajoutée directe pour le fabricant autrichien. Quelques pièces qui en disent cependant long sur l'éthique de Noctua et sur l'intérêt qu'il porte à la satisfaction de ses clients.
Le geste est d'autant plus révélateur que le NH-D15 n'est donc plus au catalogue de Noctua depuis déjà un petit moment. La firme continue d'en assurer officiellement la compatibilité avec les systèmes de fixation récents alors que c'est le NH-D15 G2 qui occupe désormais le sommet de la gamme. Le prédécesseur n'est donc pas abandonné pour autant et qui prolonge la durée de vie d'une solution toujours parfaitement capable. L'antithèse de l'obsolescence programmée en quelque sorte.
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