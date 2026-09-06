Devant le tribunal fédéral du Delaware, Operation Bluebird a soutenu que X Corp avait abandonné le mot Tweet et le logo de l’oiseau bleu depuis leur retrait des pages principales du réseau social, en juillet 2023. Elon Musk avait annoncé vouloir dire adieu à la marque Twitter dès cette période. Bluebird a versé cette déclaration au dossier judiciaire. La start-up a aussi invoqué une règle du droit américain des marques, qui autorise une demande d’annulation après trois années consécutives de non-usage. En décembre 2025, quand Operation Bluebird a engagé ses premières démarches, ces trois années n’étaient pas encore écoulées. Elles l’étaient en septembre 2026, au moment du jugement.

X Corp a répliqué sans tarder. Dès le 15 janvier, l’entreprise a modifié ses conditions d’utilisation pour préciser qu’aucune disposition ne donne le droit d’utiliser les noms X ou Twitter sans un accord écrit. Devant le tribunal, ses avocats ont fait valoir que les internautes continuent d’appeler le réseau social « Twitter ». Cet usage rendrait, selon eux, la marque toujours exploitable commercialement.

Le juge Colm Connolly a suivi cet argument sur ce point. Il a jugé que X Corp avait cessé toute exploitation de bonne foi du mot Tweet et du logo, sans intention de les réutiliser. Selon TechCrunch, huit autres marques dérivées de Twitter sont toutefois protégées par l’injonction, dont TWITTER AMPLIFY et TWITTER FLIGHT. Sur l’App Store d’Apple, X Corp présente en effet toujours son application sous la mention « Welcome to X (formerly known as Twitter) ». Le juge a vu, dans cette mention, la preuve d’un usage continu de la marque Twitter. Il a toutefois assorti cette protection d’une condition. X Corp doit verser une caution d’environ 431 000 euros pour la maintenir jusqu’au procès sur le fond.