Twitter.now : Operation Bluebird ouvre l'accès anticipé à sa version du réseau social abandonné par X

La start-up Operation Bluebird vient de lancer Twitter.now, un réseau social qui reprend le nom et le logo de l'ancien Twitter. L'accès coûte 20 dollars minimum, et donnera plus tard accès à Vera, un outil encore en test qui note les publications pour réduire la portée des messages peu fiables, sans les supprimer.
En fin d'année dernière, nous apprenions comment Operation Bluebird comptait récupérer la marque Twitter, jugée abandonnée par X Corp depuis 2023. Quelques mois plus tard, le projet prend forme. Le site Twitter.now est en ligne, mais ne compte encore que quelques centaines d'utilisateurs.
Vera, l'outil qui réduit la portée des messages sans les supprimer
Deux formules payantes sont proposées. Pour 20 dollars, le statut "Founder" réserve un pseudo et donne un badge avec un numéro à partir de #00001. Pour 40 dollars ou plus, le statut "Fighter" ajoute une contribution qui sert à financer le combat juridique autour du nom. Operation Bluebird affirme que ce système sert aussi à limiter les faux comptes créés par des bots, et à ne pas dépendre de la publicité. L'entreprise le répète sur son site : elle n'est pas affiliée à X Corp.
Vera doit, à terme, donner une note de confiance à chaque publication. L'outil s'appuie sur un modèle Gemini et fonctionne comme un moteur de vérification en temps réel, mais il est encore testé en interne. Sur cette plateforme d'un nouveau genre, nien n'est supprimé ni bloqué. Chaque utilisateur règle un curseur, le "Trust Dial", pour masquer les publications sous un certain niveau de fiabilité. Stephen Coates, cofondateur d'Operation Bluebird, a par exemple testé l'outil avec un message qui inversait volontairement un fait historique, pour voir si Vera le repérait.
Le nom Twitter, lui, pose toujours problème. Nous apprenions en décembre 2025 que X Corp avait porté plainte contre Operation Bluebird pour l'empêcher de déposer sa propre marque. L'entreprise d'Elon Musk expliquait que ses utilisateurs continuaient d'appeler son service "Twitter" malgré le changement de nom en 2023. Contactés par Ars Technica, ni X Corp, ni Elon Musk, ni Andrew Mayo, l'un des avocats de la société, n'ont répondu. Pour l'avocat spécialisé en marques Josh Gerben, l'argument d'un abandon de marque tient la route sur le papier, mais rien ne garantit qu'il l'emporte devant un tribunal.
Le site interdit les contenus illégaux, l'exploitation des mineurs, les menaces, le harcèlement et les arnaques, et retire les contenus à caractère explicite du fil public.
En revanche, Operation Bluebird n'a pas encore expliqué comment Vera calcule sa note, comment contester une erreur, ni comment vérifier qu'un compte est bien tenu par une personne réelle. La situation est plutôt délicate. Si la startup en dit un peu trop sur son algorithme, ce dernier risque d'être potentiellement contourné. De l'autre, entretenir une telle opacité n'encouragera sans doute pas les anciens utilisateurs de Twitter souhaitant voir davantage de transparence et éviter, encore une fois, un fil de discussions hors de contrôle.
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