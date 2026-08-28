Twitter.now : Operation Bluebird ouvre l'accès anticipé à sa version du réseau social abandonné par X

Deux formules payantes sont proposées. Pour 20 dollars, le statut "Founder" réserve un pseudo et donne un badge avec un numéro à partir de #00001. Pour 40 dollars ou plus, le statut "Fighter" ajoute une contribution qui sert à financer le combat juridique autour du nom. Operation Bluebird affirme que ce système sert aussi à limiter les faux comptes créés par des bots, et à ne pas dépendre de la publicité. L'entreprise le répète sur son site : elle n'est pas affiliée à X Corp.

Vera doit, à terme, donner une note de confiance à chaque publication. L'outil s'appuie sur un modèle Gemini et fonctionne comme un moteur de vérification en temps réel, mais il est encore testé en interne. Sur cette plateforme d'un nouveau genre, nien n'est supprimé ni bloqué. Chaque utilisateur règle un curseur, le "Trust Dial", pour masquer les publications sous un certain niveau de fiabilité. Stephen Coates, cofondateur d'Operation Bluebird, a par exemple testé l'outil avec un message qui inversait volontairement un fait historique, pour voir si Vera le repérait.