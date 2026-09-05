The Tetris Company, qui détient les droits du jeu Tetris, a réagi vendredi à la mise en ligne de Build the Wall, rapporte notre confrère Le Monde. L’éditeur dit ne pas avoir autorisé l’usage de sa marque, et revendique « la connexion entre les gens plutôt que leur division ». Il n’a pas précisé s’il envisageait une action en justice. Contactée par l’AFP à ce sujet, la Maison Blanche n'a pas réagi vendredi soir. Cette marque n’est pourtant pas la seule concernée. Jeudi, sur son compte X, la Maison Blanche a aussi diffusé un visuel calqué sur le jeu mobile Pokémon Pokopia, pour promouvoir le slogan MAGA. Cet acronyme désigne « Make America Great Again », soit « rendre à l'Amérique sa grandeur ».

Selon la Pokémon Company International, l’entreprise n'a pas participé à la création ni à la diffusion de ce visuel, et aucune autorisation n'a été accordée pour l’utilisation de sa propriété intellectuelle. Un an plus tôt, en septembre 2025, le ministère de la sécurité intérieure (DHS) a publié une vidéo sur des arrestations de migrants. Cette vidéo reprenait le slogan « à la chasse, attrapez-les tous ». Des associations l’ont jugée dégradante. Le gouvernement japonais multiplie de son côté, depuis 2026, les protestations diplomatiques contre l'usage de personnages comme Pikachu ou Mario dans des vidéos de la Maison Blanche. Sur les réseaux sociaux, des joueurs ont par ailleurs repéré des emprunts aux logos de Xbox et de Sega dans les publicités de la collection, et interpellé les deux entreprises pour savoir si elles avaient validé cette utilisation.