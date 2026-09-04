AWOL Vision soigne aussi l’intégration esthétique de son nouveau fleuron. Plusieurs finitions et habillages étaient exposés sur le stand, dont une étonnante déclinaison dorée. Ces options de personnalisation permettront d’accorder la couleur et les matériaux du LuxVision à son intérieur, même si certaines versions ne passeront clairement pas inaperçues.



Le LuxVision doit arriver chez les revendeurs vers la fin du mois d’octobre 2026, au prix conseillé de 5 999 euros. Une somme conséquente, à laquelle pourra s’ajouter celle d’un écran ALR adapté. Mais cette première démonstration montre au moins que son lens shift n’est pas un simple argument marketing : la fonction apporte une véritable souplesse d’installation, sans compromis visible sur la qualité de l’image.