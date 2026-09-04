AWOL Vision profite de l’IFA pour présenter le LuxVision, un vidéoprojecteur à ultra-courte focale aux caractéristiques particulièrement ambitieuses. Mais ce ne sont ni ses 6 000 lumens ni son affichage 4K à 120 Hz qui m’ont le plus convaincu : c’est son lens shift optique, une fonction encore inédite sur ce type d’appareil.
Installer correctement un vidéoprojecteur à ultra-courte focale peut rapidement devenir un exercice de précision. Quelques millimètres de décalage suffisent pour que l’image déborde de l’écran ou ne soit plus parfaitement alignée. La correction trapézoïdale permet généralement de rattraper sa géométrie, mais au prix d’un recadrage et d’une perte de définition.
Avec son LuxVision, AWOL Vision apporte une réponse autrement plus élégante. Le constructeur le présente comme le premier vidéoprojecteur UST 4K 120 Hz équipé d’un lens shift optique, capable de déplacer verticalement l’image sans qu’il soit nécessaire de bouger physiquement l’appareil.
Un lens shift réellement convaincant
J’ai pu voir cette fonction en action sur le stand d’AWOL Vision et, à première vue, le résultat est particulièrement convaincant. L’image se déplace verticalement avec fluidité, sans recadrage numérique et surtout sans dégradation perceptible de sa netteté.
Le lens shift agit directement sur le chemin optique, là où une correction trapézoïdale transforme et redimensionne numériquement l’image. Le LuxVision conserve ainsi sa définition pendant le déplacement. Lors de la démonstration, je n’ai remarqué aucune altération visible de l’image, même pendant le réglage.
AWOL annonce un offset réglable entre 142 et 152 %. Cette amplitude apporte une marge d’ajustement appréciable pour corriger la hauteur de l’image sans déplacer le meuble ou multiplier les petites cales sous l’appareil. La fonction ne dispense évidemment pas de positionner correctement le projecteur face à l’écran, mais elle simplifie nettement une installation habituellement très contraignante.
Une fiche technique particulièrement ambitieuse
Le reste des caractéristiques place clairement le LuxVision au sommet de la gamme AWOL, au-dessus des Aetherion Pro et Max. Sa source lumineuse triple laser RGB délivrerait jusqu’à 6 000 lumens ISO et couvrirait 110 % de l’espace colorimétrique Rec.2020.
AWOL Vision communique également sur un contraste atteignant 10 000 :1 avec l’iris mécanique, et jusqu’à 100 000 :1 lorsque son traitement EBL est activé. Un iris dynamique réglable sur sept niveaux doit permettre d’adapter plus finement la luminosité aux différentes scènes. Enfin, avec son rapport de projection de 0,18:1, le LuxVision peut produire une image de très grande taille avec seulement quelques dizaines de centimètres de recul. AWOL annonce une diagonale maximale de 200 pouces.
Du 4K à 120 Hz et une connectique taillée pour le jeu
Le LuxVision accepte les signaux 4K à 120 Hz et prend en charge le VRR, l’ALLM ainsi que le Dolby Vision Gaming. Le constructeur annonce une latence pouvant descendre jusqu’à environ une milliseconde, sans encore préciser clairement les conditions employées pour obtenir cette valeur.
Sa connectique comprend trois entrées HDMI 2.1 et un DisplayPort. Une fonction Multiview permet également de réunir jusqu’à quatre sources sur la même image. Le Dolby Vision classique, l’IMAX Enhanced, le Filmmaker Mode et la 3D complètent la panoplie.
AWOL Vision soigne aussi l’intégration esthétique de son nouveau fleuron. Plusieurs finitions et habillages étaient exposés sur le stand, dont une étonnante déclinaison dorée. Ces options de personnalisation permettront d’accorder la couleur et les matériaux du LuxVision à son intérieur, même si certaines versions ne passeront clairement pas inaperçues.
Le LuxVision doit arriver chez les revendeurs vers la fin du mois d’octobre 2026, au prix conseillé de 5 999 euros. Une somme conséquente, à laquelle pourra s’ajouter celle d’un écran ALR adapté. Mais cette première démonstration montre au moins que son lens shift n’est pas un simple argument marketing : la fonction apporte une véritable souplesse d’installation, sans compromis visible sur la qualité de l’image.
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