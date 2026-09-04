Le principe repose sur deux nouvelles API de Windows, réunies au sein de Digital Safety, la plateforme du système consacrée notamment à la protection des mineurs et aux restrictions liées à l’âge. La première permet à une application de connaître la tranche d’âge associée au compte Microsoft utilisé pour la session Windows en cours. La seconde lui communique le statut de vérification de cet âge, et permet donc de savoir s’il a été contrôlé de manière indépendante.

Car Microsoft dispose déjà d’informations permettant d’établir l’âge de ses utilisateurs et utilisatrices. Un compte Microsoft comporte, entre autres, une date de naissance, qui sert entre autres à déterminer si son titulaire doit être considéré comme un adulte ou un mineur. Dans plusieurs pays, dont l’Australie, le Brésil, Singapour et le Royaume-Uni, l’entreprise propose aussi une procédure de vérification d’âge, qui peut passer par une estimation à partir d’un selfie , l’envoi d’un document d’identité ou un service d’identité numérique. Les nouvelles API ne transmettront toutefois rien de tout cela aux applications : seulement une tranche d’âge et le statut de vérification associé au compte.

Digital Safety jouera donc ici les intermédiaires. Lorsqu’une application aura besoin de connaître l’âge associé au compte ouvert sur le PC, elle pourra interroger ce service intégré à Windows. Microsoft vérifiera d’abord l’identité de l’application, qui devra avoir été enregistrée auprès de la plateforme, avant de lui transmettre les informations demandées.

Un jeu réservé aux adultes pourra ainsi apprendre que vous avez au moins 18 ans sans savoir si vous en avez 19, 32 ou 64. Même logique pour une plateforme sociale, un service proposant des achats intégrés ou une application diffusant des contenus soumis à une limite d’âge. Charge ensuite à chaque développeur de décider quoi faire des informations reçues : autoriser l’accès, masquer une fonction ou réclamer une vérification supplémentaire.

Rien de tout cela ne fonctionne encore sur les PC actuels. Microsoft documente déjà ces API, mais elles ne sont pas encore activées et renvoient pour l’heure une tranche d’âge inconnue et un statut indisponible. La situation ne devrait cependant pas s’éterniser : leur mise en service est prévue avant la fin de l’année. Redmond n’a toutefois pas encore précisé si leur déploiement sera mondial dès le départ ou limité à certaines régions.