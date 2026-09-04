Le Romo 2 franchit des seuils plus hauts, aspire à 36 000 Pa et tente de rassurer sur la confidentialité. À ses côtés, la caméra Osmo 360 II passe à la 8K/60 ips et corrige enfin le principal point faible de sa devancière.
DJI ne veut plus seulement éviter les obstacles dans le ciel. À l’IFA 2026, le fabricant chinois lance sa nouvelle gamme de robots aspirateurs-laveurs Romo 2, moins d’un an après ses débuts européens dans ce secteur, et l’accompagne de l’Osmo 360 II, sa nouvelle caméra d’action à 360°. Deux produits très différents qui exploitent pourtant le même savoir-faire en matière de perception et de traitement d’image.
- Un design atypique et finement conçu
- La meilleure navigation vue sur un aspirateur robot
- Une aspiration puissante
Le Romo 2 grimpe plus haut et aspire plus fort
Contrairement à ce que pourrait laisser croire cette arrivée remarquée, le Romo 2 n’est pas le premier robot aspirateur de DJI. Le Romo originel avait inauguré cette diversification en 2025 avec une aspiration de 25 000 Pa et des capteurs hérités des drones de la marque.
Cette deuxième génération fait passer l’aspiration à 36 000 Pa sur les tapis. Son bras de lavage, guidé par un télémètre laser (LiDAR), pivote désormais sur 123° pour longer les murs et s’aventurer 4,5 cm plus loin sous les meubles. Surtout, des jambes motorisées lui permettent de franchir une marche de 4 cm ou deux niveaux successifs totalisant 8,5 cm. DJI affirme aussi que son système de vision peut éviter des câbles de 2 mm, repérer du verre ou des miroirs et distinguer les déchets solides des liquides afin d’adapter automatiquement son comportement.
La station bénéficie d'un plateau autonettoyant amélioré désormais donné pour 365 jours sans nettoyage manuel, selon les tests de DJI. Le fabricant ajoute surtout un mode Données locales, attendu d’ici à la fin de 2026, qui coupera l’accès à Internet de l’application (en plus de la désactivation des caméra et microphone déjà accessible sur la précédente génération). Une réponse indispensable après la faille de sécurité révélée en février, désormais corrigée, qui avait permis d’accéder à environ 7 000 ROMO.
Les versions A2 et P2 seront commercialisées courant septembre à partir de 1 199 et 1 299 euros. Pour rappel, les prix de lancement de la première génération s’échelonnaient entre 1 299 et 1 899 euros. Enfin, signalons que le Romo P2 ne nettoie pas mieux que l’A2. Les 100 euros supplémentaires financent surtout l'habillage transparent de sa station d'entretien, un compartiment pour désodorisant et une lampe à UV chargée d’assainir le sac à poussière.
L’Osmo 360 II protège enfin ses lentilles
Plus sage, l’Osmo 360 II conserve le même format de capteurs que sa devancière : deux CMOS carrés de type 1/1,1 pouce. DJI revendique néanmoins une « imagerie 360° de 1 pouce », le format carré offrant, selon la marque, une surface utile comparable à celle d’un capteur 1 pouce rectangulaire. Il ne faut donc pas y voir le passage à deux véritables capteurs de type 1 pouce. La caméra garde également ses 105 Go de stockage utilisables et ses 183 grammes, tout en portant la vidéo 360° de 8K/50 à 8K/60 images/s, la dynamique annoncée de 13,5 à 14,5 IL et en inaugurant le mode nocturne AI SuperNight 2.0.
La vraie bonne idée se trouve devant les capteurs. Plus résistantes aux rayures, les deux lentilles peuvent désormais être remplacées par l’utilisateur. Le tarif grimpe cependant de 479 à 589 euros, ou 739 euros en bundle Aventure. Une hausse sensible, mais moins douloureuse que de condamner une caméra censée tout voir pour une simple rayure.
Source : DJI
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