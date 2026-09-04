La station bénéficie d'un plateau autonettoyant amélioré désormais donné pour 365 jours sans nettoyage manuel, selon les tests de DJI. Le fabricant ajoute surtout un mode Données locales, attendu d’ici à la fin de 2026, qui coupera l’accès à Internet de l’application (en plus de la désactivation des caméra et microphone déjà accessible sur la précédente génération). Une réponse indispensable après la faille de sécurité révélée en février, désormais corrigée, qui avait permis d’accéder à environ 7 000 ROMO.

Les versions A2 et P2 seront commercialisées courant septembre à partir de 1 199 et 1 299 euros. Pour rappel, les prix de lancement de la première génération s’échelonnaient entre 1 299 et 1 899 euros. Enfin, signalons que le Romo P2 ne nettoie pas mieux que l’A2. Les 100 euros supplémentaires financent surtout l'habillage transparent de sa station d'entretien, un compartiment pour désodorisant et une lampe à UV chargée d’assainir le sac à poussière.