DJI ROMO se distingue avant tout par sa technologie de détection. Grâce à des capteurs de vision double fisheye, deux LiDAR grand angle et des algorithmes d’apprentissage automatique, le robot identifie et évite des objets aussi fins qu’un câble de 2 mm ou une carte à jouer. Cette précision lui permet de naviguer entre les meubles, sous les canapés et même dans des zones faiblement éclairées, sans heurter d’obstacles. Un héritage direct de l’expertise DJI en matière de drones civils.

Ses algorithmes de planification, inspirés des systèmes de navigation aérienne, optimisent les trajectoires de nettoyage pour couvrir l’ensemble de la maison. ROMO ajuste sa vitesse, la rotation de ses brosses et sa puissance selon la nature des débris rencontrés. Le résultat : un nettoyage annoncé comme plus rapide, sans zones oubliées ni dispersion de saletés, même sur les sols mixtes ou les surfaces encombrées.