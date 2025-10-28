DJI débarque sur le marché du nettoyage domestique avec ROMO, un aspirateur robot surprenant qui intègre les capteurs de ses drones pour améliorer la navigation.
Après avoir conquis le ciel, DJI s’attaque désormais aux intérieurs. Le géant chinois, connu notamment pour sa gamme de drones, lance ROMO, une gamme d’aspirateurs robots qui reprend les principes de navigation et de cartographie aérienne. Grâce à une combinaison de capteurs avancés et d’algorithmes intelligents, ROMO entend redéfinir la précision et l’efficacité dans le nettoyage domestique. La marque n'en oublie pas le nettoyage avec de solides caractéristiques sur le papier. Faisons le tour du propriétaire.
Une technologie de détection héritée des drones DJI
DJI ROMO se distingue avant tout par sa technologie de détection. Grâce à des capteurs de vision double fisheye, deux LiDAR grand angle et des algorithmes d’apprentissage automatique, le robot identifie et évite des objets aussi fins qu’un câble de 2 mm ou une carte à jouer. Cette précision lui permet de naviguer entre les meubles, sous les canapés et même dans des zones faiblement éclairées, sans heurter d’obstacles. Un héritage direct de l’expertise DJI en matière de drones civils.
Ses algorithmes de planification, inspirés des systèmes de navigation aérienne, optimisent les trajectoires de nettoyage pour couvrir l’ensemble de la maison. ROMO ajuste sa vitesse, la rotation de ses brosses et sa puissance selon la nature des débris rencontrés. Le résultat : un nettoyage annoncé comme plus rapide, sans zones oubliées ni dispersion de saletés, même sur les sols mixtes ou les surfaces encombrées.
La serpillère extensible du robot peut atteindre les recoins les plus difficiles : sous les meubles, autour des pieds de table ou le long des plinthes. DJI fait le choix de serpillères rondes motorisées, et n'a pas adopté le rouleau brosse, un nouveau système qui se développe chez les autres constructeurs.
DJI fait le choix de la transparence…littéralement !
La série ROMO se décline en trois modèles : le ROMO S, le ROMO A et le ROMO P. Tous partagent la même base technologique issue des drones de DJI, avec des capteurs LiDAR, des caméras fisheye et un système de cartographie 3D ultraprécis et le lavage automatique des serpillères. Celui-ci lave les tampons de serpillière avec quatre jets à haute pression, évacue les débris par un conduit large de 16 mm et fonctionne jusqu’à 200 jours sans entretien. Une isolation acoustique à trois niveaux réduirait le bruit de 80 % pendant la collecte de poussière, rendant le nettoyage quasi silencieux.
Le ROMO P incarne le haut de gamme avec son design transparent — une première sur le marché des aspirateurs robots. Ce choix esthétique ne relève pas seulement du style. Le ROMO P permet d’observer les différents capteurs et le fonctionnement du moteur. DJI pousse ici la transparence au sens propre comme au figuré : le robot laisse voir sa mécanique et sa logique de fonctionnement. Ce design, qui rappelle furieusement les smartphones et casques Nothing, pourrait séduire les utilisateurs les plus geek.
Pour les utilisateurs souhaitant plus de sobriété, DJI propose le ROMO S, en plastique blanc, et le ROMO A où seul l'aspirateur laisse apercevoir ses entrailles.
Une forte puissance d'aspiration, et le lavage des sols en prime
Sous son design futuriste, ROMO embarque une mécanique qui donne envie sur le papier. Son moteur délivre une puissance d’aspiration de 25 000 Pa et un débit d’air de 20 litres par seconde. Le robot détecte les débris comme la litière pour chat et adapte automatiquement sa vitesse pour éviter leur dispersion. Les deux brosses rotatives à double moteur assurent un ramassage efficace des cheveux et poussières sans risque d’enchevêtrement.
La gestion de l’eau est elle aussi automatisée : ROMO ajuste le débit selon le type de sol et la saleté détectée, tout en gardant les serpillières constamment humides grâce à son réservoir de 164 ml. Une solution de nettoyage peut être ajoutée via un réservoir au format propriétaire qui s'insère dans la station. Le tout se pilote depuis l’application DJI Home, qui permet de personnaliser les zones de nettoyage, les horaires et les modes selon chaque pièce.
Le modèle premium, le ROMO P, va plus loin en ajoutant à la station de base une solution désodorisante pour évacuer les mauvaises odeurs, ce qui peut être indiqué lorsque l'on possède un ou plusieurs animaux de compagnie, et la désinfection par UV du bac à poussières.
DJI ROMO : prix et disponibilité
Le DJI ROMO est disponible dès aujourd’hui et trois configurations sont proposées. Une offre de lancement court jusqu'au 10 novembre avec des remises jusqu'à 200 euros, ainsi qu'un kit d'accessoires de nettoyage offert :
- le ROMO S à 1 199 € (1 299€ après l'offre de lancement)
- le ROMO A (aspirateur transparent) à 1 499 € (1 599€ après l'offre de lancement)
- le ROMO P (aspirateur et base transparentes) à 1 699 € (1 899€ après l'offre de lancement)
DJI lance dans la foulée une offre de lancement, avec
Pour une première, le constructeur va directement affronter le secteur haut de gamme et des concurrents sérieux comme Roborock ou Dreame. On vous donne rendez-vous dans quelques jours avec notre test complet pour savoir si l'arrivée de DJI sur le marché est un coup de maitre, ou un coup d'épée dans l'eau.