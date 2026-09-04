À l’IFA 2026, Acer a dévoilé le Project DualPlay Mini : un handheld gaming Windows de 8 pouces qui se transforme en mini-laptop grâce à un mécanisme de charnière flip-and-swivel. Un concept séduisant, sans date de sortie ni garantie de commercialisation.
L’idée est aussi vieille que les Nintendo DS : un écran qui pivote pour révéler un clavier caché en dessous. Acer la réinterprète en 2026 sous Windows, dans un format handheld gaming. Le Project DualPlay Mini, présenté à l’IFA aux côtés du Predator Atlas 7, un produit lui, bel et bien disponible à la vente, incarne la version compacte d’un concept que le constructeur taïwanais avait déjà esquissé en 2024, dans un châssis laptop bien plus grand. Cette fois, la logique est inversée : le handheld d’abord, le clavier ensuite.
Un handheld qui se retourne comme un DS, en nettement plus costaud
En configuration fermée, le DualPlay Mini ressemble à n’importe quelle console Predator : sticks analogiques, D-pad, boutons ABXY style Xbox et deux gâchettes sur chaque épaule, disposés autour d’un écran de 8 pouces. Rien de surprenant. C’est en ouvrant l’appareil que le concept prend tout son sens : l’écran bascule et pivote vers le haut, révélant un clavier physique rétroéclairé compact. De console, l’engin devient mini-laptop. Il peut également se connecter à un écran externe pour des usages de productivité plus classiques.
Acer positionne les deux modes avec une certaine logique : les commandes physiques seraient destinées aux jeux à rythme lent, peu exigeants en précision, tandis que le clavier viserait les FPS et les MOBA où la rapidité des inputs fait la différence. Le refroidissement repose sur deux ventilateurs, dont un Predator AeroBlade en métal aux pales affinées par rapport au Predator Atlas 8, référence citée par Acer lui-même pour situer ce concept. Sous le capot, une puce Intel non précisée, un Arc G3 restant plausible, bien qu’un Panther Lake classique ne soit pas exclu.
Concept séduisant, spécifications introuvables et aucune promesse de lancement
Nous avons pu prendre la console en main pendant quelques minutes. Le concept est bel et bien fonctionnel, mais l’appareil reste encore loin du niveau de finition d’un produit prêt à être commercialisé. Les mécanismes d’ouverture manquent notamment d’ergonomie : le démonstrateur a dû nous prêter main-forte à plusieurs reprises, non sans afficher une certaine inquiétude à l’idée de nous voir malmener le mécanisme. L’ensemble demeure par ailleurs particulièrement massif, ce qui rappelle qu’il s’agit encore avant tout d’un prototype : pas de processeur confirmé, pas de mémoire, pas de stockage, pas d’autonomie, pas de poids, pas de prix, pas de date de sortie. Acer ne promet même pas que l’appareil atteindra un jour les rayons. Ce vide de spécifications est d’autant plus frappant que le concept embarque visiblement un écran, un clavier, des poignées de manette et un double système de refroidissement, autant d’éléments qui posent de vraies questions de compacité et de thermique à gérer simultanément. L’IFA accueille par ailleurs plusieurs autres annonces Acer cette semaine, dont le Predator Atlas 7, 7 pouces et Intel Arc G3 Extreme, lui commercialisable dès cette année.
Ayaneo, OneXPlayer et GPD ont déjà exploré ce territoire hybride handheld-laptop. Aucun n’a vraiment percé sur ce segment. Le DualPlay Mini pose la bonne question, pourquoi se balader avec deux appareils ?, sans y apporter encore de réponse concrète. Le détail le plus rassurant sur la carcasse ? « Acer 50 since 1976 » gravé en code Morse au dos, pour les 50 ans du constructeur. Un clin d’œil qui rappelle qu’Acer sait aussi ménager le suspense.
L’association console et clavier physique intégré répond à une vraie frustration des joueurs PC nomades, et Acer n’est pas le premier à la pointer. Mais entre un concept et un produit fini capable de tenir ses promesses en termes de performances, d’autonomie et d’ergonomie sur 8 petits pouces, le fossé reste entier. Reste à savoir si Acer mesurera un intérêt suffisant dans les retours de l’IFA pour franchir le pas vers la production, ou si le DualPlay Mini restera une belle photo dans les archives de l’IFA.
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