Nous avons pu prendre la console en main pendant quelques minutes. Le concept est bel et bien fonctionnel, mais l’appareil reste encore loin du niveau de finition d’un produit prêt à être commercialisé. Les mécanismes d’ouverture manquent notamment d’ergonomie : le démonstrateur a dû nous prêter main-forte à plusieurs reprises, non sans afficher une certaine inquiétude à l’idée de nous voir malmener le mécanisme. L’ensemble demeure par ailleurs particulièrement massif, ce qui rappelle qu’il s’agit encore avant tout d’un prototype : pas de processeur confirmé, pas de mémoire, pas de stockage, pas d’autonomie, pas de poids, pas de prix, pas de date de sortie. Acer ne promet même pas que l’appareil atteindra un jour les rayons. Ce vide de spécifications est d’autant plus frappant que le concept embarque visiblement un écran, un clavier, des poignées de manette et un double système de refroidissement, autant d’éléments qui posent de vraies questions de compacité et de thermique à gérer simultanément. L’IFA accueille par ailleurs plusieurs autres annonces Acer cette semaine, dont le Predator Atlas 7, 7 pouces et Intel Arc G3 Extreme, lui commercialisable dès cette année.