Acer mise aussi sur une nouvelle approche « 4R » : réduction de l’impact environnemental, réutilisation de matériaux et composants, recyclage et, surtout, réparabilité. Le Vero 16 s'équipe ainsi de caches de connectiques amovibles, et mise aussi sur une charnière détachable, ou encore sur un loquet d'accès aux composants sans outil. On y retrouve enfin une batterie et un SSD remplaçables par l'utilisateur. Acer évoque par ailleurs une prise en charge des mises à niveau de processeur sur deux générations au moins… reprenant ainsi en partie le concept de Framework.

Sur le plan technique, l'Acer Vero 16 mise sur un écran OLED 2,8K ou OLED Full HD+, mais aussi, dans sa meilleure version, sur un Core Ultra X9 388H couplé à un maximum de 32 Go de LPDDR5X et jusqu'à 512 Go de SSD PCIe Gen 4.

L'Acer Vero 16 arrivera en début d'année 2027 sans plus de détails, à un prix qui restera à préciser.