Acer profite de l'IFA 2026 pour apporter encore un peu de sang neuf à son catalogue de PC portables, avec l'annonce de quatre nouveaux appareils. Au menu, un nouveau Vero 16 plus réparable et toujours aussi « écolo », de nouveaux modèles Swift fins et légers, ainsi qu'un gamer Strix Halo à écran 3D.
Une fois n'est pas coutume, Acer n'arrive pas à Berlin les mains vides. À l'occasion de l'IFA 2026, la marque dévoile quatre nouveaux modèles de PC portables, en parallèle d'une ribambelle de nouveaux produits et accessoires, et d'un concept de mini-PC RTX Spark dont nous avons aussi parlé sur Clubic. Voici ce qu'Acer nous réserve pour cette rentrée en matière de laptops.
Acer Vero 16 : le modèle écolo d'Acer passe un cap
Comme avec les précédents modèles de la lignée Vero, Acer cherche ici à accoucher d'un PC portable respectueux de l'environnement… ou plutôt moins nocif que ses concurrents sur la question. Avec son nouveau Vero 16, Acer passe toutefois un cap, et le montre en retirant l'appareil de la gamme Aspire à laquelle il appartenait autrefois. Le Vero 16 est désormais indépendant dans l'offre du constructeur taïwanais, mais il monte aussi en gamme.
L'appareil laisse de côté la coque plastique des anciens modèles pour adopter cette fois un châssis certifié MIL-STD-810H, qui associe aluminium recyclé post-industriel, aluminium bas carbone et plastique recyclé post-consommation, le tout avec une finition thermolaquée sans solvant, explique la firme dans son communiqué.
Acer mise aussi sur une nouvelle approche « 4R » : réduction de l’impact environnemental, réutilisation de matériaux et composants, recyclage et, surtout, réparabilité. Le Vero 16 s'équipe ainsi de caches de connectiques amovibles, et mise aussi sur une charnière détachable, ou encore sur un loquet d'accès aux composants sans outil. On y retrouve enfin une batterie et un SSD remplaçables par l'utilisateur. Acer évoque par ailleurs une prise en charge des mises à niveau de processeur sur deux générations au moins… reprenant ainsi en partie le concept de Framework.
Sur le plan technique, l'Acer Vero 16 mise sur un écran OLED 2,8K ou OLED Full HD+, mais aussi, dans sa meilleure version, sur un Core Ultra X9 388H couplé à un maximum de 32 Go de LPDDR5X et jusqu'à 512 Go de SSD PCIe Gen 4.
L'Acer Vero 16 arrivera en début d'année 2027 sans plus de détails, à un prix qui restera à préciser.
Acer Swift Blade 14 : la légèreté en étendard
Avec son Swift Blade 14, Acer signe un nouvel ultraportable hyper léger, le plus léger de la gamme Swift en l'occurrence, avec seulement 799 g sur la balance pour 12,9 mm d'épaisseur. Comme on pouvait s'en douter, ce modèle en alliage magnésium-aluminium (avec un soupçon de fibre de carbone en plus, indique Acer) ne vise pas les performances brutes. Il se contente ainsi de processeurs entrée et milieu de gamme Intel Wildcat Lake (allant du petit Core 3 304 au Core 7 350). Pour le reste, on y trouve jusqu'à 12 Go de LPDDR5x seulement et jusqu'à 1 To de SSD en PCIe Gen 4.
Attendu en décembre 2026 à un prix qui n'est pas encore communiqué par Acer, le Swift Blade 14 embarque autrement un écran OLED 2,8K, de 14 pouces qui est remplacé par une dalle IPS Full HD+ dans sa configuration d'entrée de gamme. Compte tenu de ces spécifications relativement modestes, on peut s'attendre à un prix contenu pour ce modèle. Proche des 800 euros en tarif de départ ? On croise les doigts.
Acer Swift Air 16 : un ultraportable XXL peaufiné
Fin et léger lui aussi, mais dans une moindre mesure (13,5 mm d'épaisseur pour 1,5 kg), le Swift Air 16 n'est autre que le grand frère du Swift Air 14, le petit rival du MacBook Neo annoncé par Acer au Computex. Cette plus grande version, de 16 pouces cette fois, mise elle aussi sur des puces Intel Wildcat Lake (allant du petit Core 3 304 au Core 7 350 encore une fois), couplée à un maximum de 16 Go de mémoire vive (LPDDR5X) et 512 Go de stockage (extensibles jusqu'à 1 To).
Côté affichage, trois dalles sont proposées, au choix : OLED 2,8K (100 % DCI-P3, 120 Hz), OLED Full HD+ (60 Hz) ou IPS (100 % sRGB, 120 Hz). L'appareil embarque du reste une batterie de 70 Wh et un modem Wi-Fi 6E, couplé à une webcam Full HD compatible avec l'identification faciale, précise Acer.
Pour l'instant, aucun prix n'est annoncé pour ce modèle, qui devrait toutefois arriver en décembre, parallèlement au Swift Blade 14.
Acer Aspire G 3D 16 : un gamer Strix Halo aux faux-airs de Nintendo 3DS
Intéressant car complètement atypique sur le marché, l'Acer Aspire G 3D 16 est, en dépit de son nom biscornu, un gamer à écran 3D, ayant pour autre particularité d'être dépourvu de carte graphique dédiée.
L'appareil s'appuie sur une technologie d'écran proche de ce que proposait la Nintendo 3DS il y a une quinzaine d'années. Proche dans le concept, mais bien plus évoluée, heureusement. Acer parvient en l'occurrence à convertir les contenus 2D en 3D grâce à deux caméras de suivi oculaire et à son application SpatialLabs 3D Hub, sans nécessiter de contenu 3D natif.
Sous le capot, l'Acer Aspire G 3D 16 mise sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (que nous avions déjà croisé sur la ROG Flow Z13 l'année dernière) et sur sa partie graphique intégrée Radeon 8060S. On peut y installer jusqu'à 128 Go de LPDDR5x-8000 et jusqu'à 2 To de SSD M.2 pour obtenir une configuration particulièrement solide, y compris pour le traitement local de grands modèles de langages.
Côté écran, l'engin s'appuie sur une dalle IPS de 16 pouces offrant une définition totale de 3840 x 2400 pixels (1920 x 2400 en mode 3D), une fréquence de rafraîchissement 120 Hz, et une prise en charge à 100 % du gamut DCI-P3. On retrouve enfin une webcam 5 Mpx avec identification sur ce modèle, un modem Wi-Fi 7 et une batterie de 99 Wh, le tout dans un châssis de 19,3 mm d'épaisseur pour 1,8 kg.
Acer ne communique pour l'instant aucun tarif pour son Aspire G 3D 16, dont la date de sortie sera également précisée plus tard.
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