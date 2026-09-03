Avec KB5120998, Microsoft propose désormais trois tailles pour le menu Démarrer : Automatique, Petit et Grand. Le premier laisse Windows ajuster lui-même ses dimensions, tandis que le mode Petit permet enfin de récupérer une bonne partie de l’espace occupé à l’écran.

La mise à jour revoit également les options de personnalisation. Il est à présent possible d’afficher ou de masquer séparément les applications épinglées, les éléments récents et la liste de toutes les applications. Microsoft permet aussi de cacher le nom et la photo de profil associés au compte.

Avant toute manipulation, rendez-vous donc dans Paramètres > Personnalisation > Démarrer. Cherchez l’option autorisant à modifier la taille du menu Démarrer. Si elle apparaît déjà, sélectionnez Petit et vous pouvez vous arrêter là.

Si elle manque à l’appel alors que vous avez bien installé la mise à jour facultative du mois d’août, il ne s’agit pas forcément d’un bug. Microsoft distribue ces nouveaux réglages au compte-gouttes sur Windows 11 24H2 et 25H2 : les fichiers nécessaires sont déjà présents sur le PC, mais les fonctionnalités correspondantes ne sont peut-être pas encore activées.