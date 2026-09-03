Constructeur allemand spécialisé dans la Hifi abordable (avec des guillemets), Teufel vient de dévoiler ce qui est sans doute son produit le plus ambitieux depuis longtemps. L’Ikonio est une enceinte connectée sédentaire (sur secteur), qui en plus de présenter un design assez atypique développe une puissance tout simplement démesurée.
Portée par des dimensions plutôt raisonnables pour une enceinte connectée de salon, la Teufel Ikonio présente une architecture audio atypique, quelques automatismes, une connectique plutôt complète, et prend en charge la majorité des protocoles du marché. Mais c’est clairement sa puissance qui risque de marquer les esprits, le constructeur annonce ainsi une extension de 19 Hz (à -6 dB) dans le bas du spectre.
Module flottant, à ne pas faire tomber sur le pied
Teufel utilise ici un principe assez simple : une structure externe très dense en toile d’araignée, structure qui supporte le corps du produit, et permet de facto son découplage mécanique avec le sol. Malgré ses dimensions presque classiques, 30 x 30 x 38 cm, ce beau bébé ne pèse pas moins de 17,4 kg.
L’appareil intègre, à l’arrière, une connectique filaire que nous qualifierons de suffisante : 1 RCA, 1 optique, 1 entrée auxiliaire en jack 3,5 mm, 1 RJ45. Dommage d’avoir oublié un HDMI eARC, qui aurait pu apporter un petit plus. Côté connectivité, les choses sont plus que convenables : Airplay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, TuneIn. Pour un peu plus d’universalité, l’appareil dispose également d’une puce Bluetooth 5.1, sans artifice particulier ni compatibilité LE Audio. Comme tout bon produit connecté, il est possible de créer un appairage stéréo avec une deuxième enceinte.
Outre une navigation via smartphone, il est possible de contrôler La Teufel Ikonio grâce au panneau tactile placé sur la face supérieure.
Un son enveloppant et surpuissant ?
Clairement l’intérêt principal du produit, l’architecture sonore se présente ainsi : 3 des 4 panneaux du produit intègrent un tweeter à dôme tissé de 25 mm, et un haut-parleur de basses/médiums de 90 mm avec cône polypropylène. Quant aux basses, celles-ci sont assurées par un montage à deux woofers à cône aluminium de 200 mm placés à la verticale, en opposition (dos à dos). L’Ikonio affiche ainsi une topologie 3 voies, à 8 haut-parleurs.
Pour mettre les petits plats dans les grands, Teufel utilise un amplificateur classe D par haut-parleur, pour une puissance totale de 650 W RMS, ou 2500 W en crête (ce qui ne veut pas dire grand-chose). Cette association amplificateurs + transducteurs permet d’atteindre, selon la marque, une réponse en fréquences de 19 Hz – 22 kHz, et une pression sonore (là-aussi en crête) de 124 dB en stéréo (donc 121 dB seule en théorie).
Enfin, La Teufel Ikonio profite de la technologie maison Dynamore Ultra, qui contrôle la directivité du son. Trois modes sont ainsi proposés : Immersif, qui crée une scène sonore très large ; Omnidirectionnelle, qui comme son nom l’indique tente de reproduire une dispersion 360° ; Mono, pour un son plus directif.
Disponible dès maintenant, la Teufel Ikonio est vendue à 1200 euros. Un tarif presque digne d’une Devialet.
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