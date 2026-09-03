Pour mettre les petits plats dans les grands, Teufel utilise un amplificateur classe D par haut-parleur, pour une puissance totale de 650 W RMS, ou 2500 W en crête (ce qui ne veut pas dire grand-chose). Cette association amplificateurs + transducteurs permet d’atteindre, selon la marque, une réponse en fréquences de 19 Hz – 22 kHz, et une pression sonore (là-aussi en crête) de 124 dB en stéréo (donc 121 dB seule en théorie).