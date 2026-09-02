Promettant un son puissant mais maitrisée, le tout dans des robes plus distinguées que celles de la concurrence, les trois nouvelles enceintes festives de Sony, les ULT Tower 5, ULT Tower 7, et ULT Tower Max, perpétuent la gamme ULT Power Sound tout en la réinventant légèrement.
Si le design étonnamment sobre des trois modèles détonne dans l’univers des boombox, Sony met le paquet sur le son : diffusion 360°, puissance allant jusqu’à 2 150 W (ULT Tower Max), ajustement automatique des fréquences. Le tout s’accompagne d’une connectique complète, de nouveaux modes sonores, et d’une refonte du système de leds RGB.
Un style moderne, plus concert que claquettes-piscine
Il est vrai que les enceintes ULT n’étaient pas les plus exubérantes de leur catégorie, mais les nouveaux modèles adoptent une direction encore plus sobre, s’appuyant sur une esthétique scénique, à la manière de Marshall et ses Bromley. Cela nous donne trois parallélépipèdes légèrement arrondis avec revêtement noir mat, et un système de lumière se calant sur le cadre intérieur. Les trois enceintes disposent d’une poignée de transport, les ULT Tower Max et Tower 7 étant également dotées d’un système de roulettes.
Le socle commun vaut également pour la connectivité. Les trois appareils affichent des ports RCA, XLR (une entrée, et une sortie pour le chainage), une entrée micro/instrument en jack 6,35 mm, un port USB-A, et une interface audio en USB-C. La liaison sans-fil passe par une puce Bluetooth 5.3. Celle-ci, en plus d’être compatible avec le codec LDAC permet de mettre en place la technologie d’appairage stéréo (entre deux enceintes identiques) Stereo Pair, et le multi-appairage Party Chain, qui exploite le standard Auracast. Sony ne précise toutefois pas si l’Auracast est ici ouvert, ou si le Party Chain est un principe propriétaire déguisé. Enfin, les trois modèles sont compatibles avec le microphone de karaoké sans-fil ULTMIC1.
Si les puissances et architectures audio sont assez diverses, les ULT Power Sound intègrent les modes sonores ULT 1 et ULT 2, qui poussent chacun à leur manière le niveau de basses, les nouveaux réglages Flat (plus équilibré) et Flat, mais également un égaliseur 10 bandes. Autre nouveauté commune, le ULT Duct, qui ressemble à une optimisation du principe de charge bass-reflex (reproduction des très basses fréquences).
Gentille petite boite ou grosse caisse
Plus petit modèle du lot, certifiée IPX4, l’ULT Tower 5 mesure 358 x 534 x 280 mm pour 12,7 kg. Son architecture sonore est assez simple : 1 woofer de 230 mm, et 2 tweeters de 60 mm (dispersion directionnelle donc), le tout pour une puissance annoncée à 300 W. Fonctionnant sur batterie, l’ULT Tower 5 présente une autonomie d’environ 20 h.
Modèle intermédiaire et toujours IPX4, l’ULT Tower 7 mesure quant à elle 421 x 710 x 347 mm pour 22,8 kg. Sa partie audio est plus ambitieuse : 1 woofer de 280 mm, 1 haut-parleur de médium de 120 mm, 2 tweeters avant de 50 mm, et 2 tweeters arrière de 50 mm, ces derniers permettant à l’enceinte de revendiquer une dispersion 360°. Pour la puissance, nous passons à 420 W. Pouvant elle-aussi fonctionner sur batterie, l’ULT Tower 7 est capable de tenir pendant 30 h.
Vaisseau amiral, l’ULT Tower Max pousse les potards à fond. Mastodonte de 534 x 1062 x 472 mm pour 56,3 kg, cette enceinte fonctionne uniquement sur secteur (pas de certification IP), et affiche une architecture toujours plus ambitieuse : 2 woofers avant de 280 mm, 1 woofer arrière de 280 mm, 2 haut-parleurs de médiums de 120 mm, 2 tweeters avant de 25 mm, 2 tweeters/large-bande arrière de 40 mm. La puissance ? Annoncée à 2150 W.
Déjà disponibles, les trois enceintes sont vendues aux tarifs suivants :
- ULT Tower 5 : 400 euros
- ULT Tower 7 : 600 euros
- ULT Tower Max : 1500 euros
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