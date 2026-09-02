Le socle commun vaut également pour la connectivité. Les trois appareils affichent des ports RCA, XLR (une entrée, et une sortie pour le chainage), une entrée micro/instrument en jack 6,35 mm, un port USB-A, et une interface audio en USB-C. La liaison sans-fil passe par une puce Bluetooth 5.3. Celle-ci, en plus d’être compatible avec le codec LDAC permet de mettre en place la technologie d’appairage stéréo (entre deux enceintes identiques) Stereo Pair, et le multi-appairage Party Chain, qui exploite le standard Auracast. Sony ne précise toutefois pas si l’Auracast est ici ouvert, ou si le Party Chain est un principe propriétaire déguisé. Enfin, les trois modèles sont compatibles avec le microphone de karaoké sans-fil ULTMIC1.