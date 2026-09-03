Le prestataire en formation britannique QA s’est intéressé à l’usage de l’intelligence artificielle en entreprise et aux besoins en formation que cela suscite. Le résultat est loin d’être réjouissant : selon son étude, un tiers des employés n’a reçu aucune formation et seuls 15 % ont pu bénéficier d’un accompagnement sur la durée. Pire, à peine 9 % des collaborateurs interrogés ont estimé qu’ils étaient des utilisateurs avancés et seulement 13 %, soit un peu plus d’1 personne sur 10, maîtrisent, dans les faits, les bases de cette technologie. De quoi largement inquiéter les employeurs.