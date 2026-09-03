Bonne nouvelle pour ceux qui veulent gagner du temps : grâce à l’IA, Google Vids peut transformer vos documents texte en résumés vidéos.
Google Vids ne cesse d’étoffer son offre. Au printemps dernier, cet éditeur de vidéos a considérablement amélioré ses avatars IA grâce à la technologie Nano Banana 2 et permis la publication directe de créations sur YouTube. Cet été, un nouveau moteur de génération vidéo basé sur Gemini Omni a été intégré à l’outil. Google poursuit ses efforts avec une fonction qui devrait faire gagner un temps précieux à ses utilisateurs.
Google Vids peut créer des synthèses vidéo IA
Formations, comptes rendus, rapports… Au travail comme ailleurs, les piles de documents peuvent vite s’accumuler et trouver le temps pour en prendre connaissance n’est pas toujours facile. Google a décidé d’utiliser la puissance de l’intelligence artificielle pour régler ce problème et « simplifier l'assimilation de l'information ». Il suffit désormais de fournir à Google Vids un fichier Google Docs, PDF ou Word pour convertir ces documents en résumés vidéo beaucoup plus digestes.
Dans les faits, il faut ouvrir le service dans un navigateur, cliquer sur « Fichier » puis sur l’option « Documents en vidéo » puis verser un texte pour créer une synthèse. L’IA se charge alors de « générer des scripts et une narration, tout en proposant des visuels personnalisés pour donner vie à vos documents. »
Une fonction réservée aux comptes payants
Si Google Vids est disponible gratuitement depuis l’an passé, force est de constater que nombre de ses fonctions avancées restent encore réservées aux utilisateurs payants. C’est, hélas, aussi le cas de cette nouvelle option qui s’adresse aux abonnés Business (Standard, Starter et Plus), Enterprise (Standard, Starter et Plus), Education Plus ainsi qu’aux heureux propriétaires d’un abonnement Google AI Plus, Pro ou Ultra. Les organismes à but non lucratif et les détenteurs des modules Google AI Pro for Education et Teaching and Learning y ont également droit.
Le déploiement est d’ores et déjà en cours : il est immédiat pour les domaines à publication rapide et démarrera le 5 septembre pour les autres domaines. Il faudra alors attendre jusqu’à 15 jours pour voir la fonctionnalité apparaître sur son écran.
L’option semble en tout cas bien utile, mais l'IA saura-t-elle éviter les contresens et les approximations ? Il faudra attendre que les utilisateurs se saisissent de l’outil pour connaître les premiers retours.
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