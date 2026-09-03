Google Vids ne cesse d’étoffer son offre. Au printemps dernier, cet éditeur de vidéos a considérablement amélioré ses avatars IA grâce à la technologie Nano Banana 2 et permis la publication directe de créations sur YouTube. Cet été, un nouveau moteur de génération vidéo basé sur Gemini Omni a été intégré à l’outil. Google poursuit ses efforts avec une fonction qui devrait faire gagner un temps précieux à ses utilisateurs.