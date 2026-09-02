L'opérateur Bouygues Telecom a officialisé mercredi le lancement de sa nouvelle Kids Watch TCL MT48 accompagné de Mode Enfant, le contrôle parental gratuit intégré à son application.
Bouygues Telecom a lancé mercredi 2 septembre son opération conquête des parents par le prisme des enfants. L'opérateur va mettre à disposition de ses clients, dès le 12 octobre, une nouvelle montre Kids Watch de marque TCL. Bouygues Telecom rappelle aussi la gratuité de Mode Enfant, son outil de contrôle parental qui a la particularité, et c'est une bonne chose, d'être directement intégré à son application officielle.
Bouygues Telecom va proposer une nouvelle Kids Watch plus résistante à la fin de l'été
Après avoir convaincu de nombreuses familles avec sa première mouture tout au long de la précédente année scolaire, la Kids Watch entame sa saison 2, avec une nouvelle version, toujours fabriquée avec TCL. On passera du modèle TCL MT46 au TCL MT48, un modèle qui dans le commerce coûte entre 120 et 140 euros. La promesse de départ, à savoir offrir aux enfants dès 9 ans un moyen de communiquer et de se faire géolocaliser, sans connexion à Internet ni accès aux réseaux sociaux, perdure. Elle continue de permettre appels et visios, mais uniquement avec une liste de contacts validée par les parents, et conserve son mode École, en cohérence avec l'interdiction d'usage des montres connectées en classe prévue par le code de l'éducation. Une bulle sécurisée, en somme, avant le grand saut vers le très, très convoité téléphone portable.
Sur le plan technique, Bouygues Telecom promet une montre plus précise et plus autonome, mais c'est surtout la robustesse qui progresse. La TCL MT48 passe à la certification IP68, un cran au-dessus de l'ancienne IP65, ce qui lui permet de résister aux éclaboussures et à une immersion complète. De quoi rassurer les parents dont les enfants ne font pas toujours dans la délicatesse ni dans la prudence à la récré ou ailleurs.
L'autre nouveauté, le chargeur aimanté, remplace l'ancien port micro-USB, moins pratique au quotidien par rapport aux connectiques actuelles. Bouygues Telecom a également simplifié la communication, avec des messages prédéfinis que l'enfant peut envoyer en un clic à ses parents, sans avoir à taper le moindre mot.
Mode Enfant, un contrôle parental gratuit que les enfants ne peuvent pas désactiver
En parallèle, Bouygues Telecom poursuit la démocratisation de son Mode Enfant, une solution de contrôle parental que l'opérateur revendique comme une première en France, disponible gratuitement depuis son application pour les clients qui disposent d'une offre BiG. Les parents n'ont, eux, aucune installation supplémentaire à effectuer, ni de compte mail ou de carte bancaire à créer pour leur enfant, car seule une seconde application, dédiée à ce dernier, doit être installée sur son propre appareil, avec un suivi possible jusqu'à cinq enfants en simultané.
Le dispositif fonctionne avec la majorité des appareils, qu'il s'agisse des téléphones, tablettes ou ordinateurs, sur tous les réseaux et systèmes d'exploitation. Il permet notamment de suivre le temps d'écran en temps réel, de filtrer le contenu web ou encore de géolocaliser l'appareil de l'enfant. Une version avancée ajoute même le blocage des réseaux sociaux et des applications, une fonction de pause internet immédiate, des limites de temps d'écran personnalisées, ainsi que des routines de déconnexion programmées.
Sa particularité la plus notable reste son caractère indésactivable : quel que soit son âge, l'enfant ne peut ni contourner ni éteindre Mode Enfant depuis son propre appareil. Une contrainte assumée par Bouygues Telecom, qui mise sur ces deux lancements combinés pour se positionner comme l'opérateur de référence des familles en matière de parentalité numérique
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