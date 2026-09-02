Après avoir convaincu de nombreuses familles avec sa première mouture tout au long de la précédente année scolaire, la Kids Watch entame sa saison 2, avec une nouvelle version, toujours fabriquée avec TCL. On passera du modèle TCL MT46 au TCL MT48, un modèle qui dans le commerce coûte entre 120 et 140 euros. La promesse de départ, à savoir offrir aux enfants dès 9 ans un moyen de communiquer et de se faire géolocaliser, sans connexion à Internet ni accès aux réseaux sociaux, perdure. Elle continue de permettre appels et visios, mais uniquement avec une liste de contacts validée par les parents, et conserve son mode École, en cohérence avec l'interdiction d'usage des montres connectées en classe prévue par le code de l'éducation. Une bulle sécurisée, en somme, avant le grand saut vers le très, très convoité téléphone portable.