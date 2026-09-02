Un empressement certain de la part d'un des leaders chinois du réseau : le Wi-Fi 7 est encore loin d'être démocratisé que la norme 8 arriverait avant la fin de l'année.
Le Wi-Fi 8 pointe officiellement le bout de son nez. TP-Link annonce l’Archer 8 Ultra, son premier routeur grand public compatible avec la nouvelle génération 802.11bn, avant un système mesh Deco 8 Ultra attendu en 2027. Des machines impressionnantes sur le papier, mais dont l’arrivée reste encore entourée de quelques incertitudes.
19 ou 22 Gb/s mais, surtout, une stabilité absolue
Nous vous en parlions en mai dernier, TP-Link débutait alors la promotion autour de son prochain routeur haut de gamme, l'Archer 8 Ultra BN19000, sans toutefois le nommer directement et en faisant l'impasse sur quelques données essentielles. Nous en savons aujourd'hui davantage.
D'abord, il convient de préciser que si le Wi-Fi 7 est encore jeune (ouverture de son programme de certification officielle en janvier 2024) et que le Wi-Fi 8 est encore loin d'atteindre ce niveau de maturité. Tout porte effectivement à croire que l'ouverture de son programme de certification ne débutera pas avant plus d'un an. On parle de début 2028.
Reste que TP-Link ne compte pas prendre le train en marche et serait donc plutôt du genre à faire bouger la locomotive en premier. Pas question d'attendre que le développement du Wi-Fi 8 ne soit amorcé pour annoncer son Archer 8 Ultra BN19000, un imposant routeur tri-bande capable d’atteindre jusqu’à 19 Gb/s de débit. Il embarque par ailleurs 18 antennes internes et une connectique filaire jusqu’à 10 Gb/s. Les précommandes doivent débuter le 30 septembre dans certaines régions, avec une disponibilité qui variera donc selon les marchés.
Pour les logements plus vastes, TP-Link prépare également le Deco 8 Ultra BN22000, un système Wi-Fi mesh tri-bande affichant jusqu’à 22 Gb/s de débit cumulé. Dans sa configuration à trois modules, il serait capable de couvrir jusqu’à environ 910 m². Il faudra toutefois patienter : ce modèle n’est pas attendu avant le premier trimestre 2027. Le constructeur prévoit ensuite d’étoffer sa gamme avec un routeur de voyage Roam 8, des répéteurs et même des adaptateurs Wi-Fi 8 PCIe et USB.
Mais derrière cette course aux chiffres, le Wi-Fi 8 ne cherche pas à refaire le coup du « toujours plus de gigabits ». La nouvelle norme mise surtout sur une meilleure qualité de connexion en conditions réelles. TP-Link évoque ainsi sa technologie StabilityEngine, qui combine Enhanced Long Range et Distributed Resource Units pour améliorer la stabilité avec les objets connectés situés aux limites de la couverture. D’autres mécanismes doivent permettre de maintenir les communications lorsque les interférences se multiplient. En un mot comme en cent, on vend moins des débits spectaculaires théoriques que des chances que le Wi-Fi reste effectivement utilisable quand la maison commence à ressembler à une gare de triage.
Et le Wi-Fi 7 dans tout ça ?
C’est probablement là que les choses deviennent intéressantes. Car le Wi-Fi 8 arrive alors que le Wi-Fi 7 est encore loin d’être devenu la norme dans les foyers. Les promesses de cette nouvelle génération portent donc moins sur un gigantesque bond en performances que sur une exploitation plus intelligente de la liaison radio.
L’objectif est de rapprocher les performances réellement observées de celles que les précédentes générations promettaient déjà sur le papier. Pour TP-Link, cette évolution passe par une nouvelle approche matérielle. Le constructeur annonce vouloir utiliser, selon les produits, des plateformes provenant de Broadcom, MediaTek et Qualcomm, sans encore préciser les composants retenus pour l’Archer 8 Ultra ou le Deco 8 Ultra. Le fabricant accompagne par ailleurs cette nouvelle génération d’un design revu, pensé pour que le routeur puisse davantage trouver sa place au milieu du logement plutôt que de finir systématiquement caché derrière un meuble. Une idée assez logique : un routeur placé là où il fonctionne le mieux est généralement un routeur que l’on a moins envie de dissimuler.
Subsistent toutefois plusieurs inconnues de taille. En premier lieu, cette date du 30 septembre pour le lancement des précommandes n'est que « pour certaines régions du monde », sans que TP-Link n'indique lesquelles. Aux États-Unis, cela paraît très incertain, le constructeur n’ayant pas encore obtenu les autorisations nécessaires pour lancer ses nouveaux produits. Se pose aussi la question des prix, car les routeurs haut de gamme Wi-Fi 7 sont déjà onéreux et, pour profiter du Wi-Fi 8, il faudra du matériel compatible alors que, là encore, le Wi-Fi 7 tarde à se généraliser.
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