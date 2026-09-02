Nous vous en parlions en mai dernier, TP-Link débutait alors la promotion autour de son prochain routeur haut de gamme, l'Archer 8 Ultra BN19000, sans toutefois le nommer directement et en faisant l'impasse sur quelques données essentielles. Nous en savons aujourd'hui davantage.

D'abord, il convient de préciser que si le Wi-Fi 7 est encore jeune (ouverture de son programme de certification officielle en janvier 2024) et que le Wi-Fi 8 est encore loin d'atteindre ce niveau de maturité. Tout porte effectivement à croire que l'ouverture de son programme de certification ne débutera pas avant plus d'un an. On parle de début 2028.

Reste que TP-Link ne compte pas prendre le train en marche et serait donc plutôt du genre à faire bouger la locomotive en premier. Pas question d'attendre que le développement du Wi-Fi 8 ne soit amorcé pour annoncer son Archer 8 Ultra BN19000, un imposant routeur tri-bande capable d’atteindre jusqu’à 19 Gb/s de débit. Il embarque par ailleurs 18 antennes internes et une connectique filaire jusqu’à 10 Gb/s. Les précommandes doivent débuter le 30 septembre dans certaines régions, avec une disponibilité qui variera donc selon les marchés.